« Un endroit appelé chez soi » | Actualités, Sports, Emplois

ALGONA — Le policier d’Algona, Kevin Cram, a été inhumé mercredi, une semaine après avoir répondu à son dernier appel de service.

Cram, 33 ans, était un vétéran des forces de l’ordre depuis 10 ans et laisse derrière lui une famille nombreuse, comprenant sa femme et ses trois fils.

La communauté du centre-nord de l’Iowa a pu faire ses adieux au policier décédé lors de funérailles publiques au gymnase du lycée Algona mercredi matin.

Le chef de la police d’Algona, Bo Miller, a prononcé le premier des deux éloges funèbres en l’honneur du policier assassiné.

« Kevin Cram » » commença Miller. « Quand je prononce son nom, ce qui me vient à l’esprit, c’est la famille, l’honneur, l’intégrité, un officier qui travaille dur. »

Miller a parlé de l’héritage de la famille Cram en matière de service public. Une vie de service a été inculquée à Kevin Cram, à commencer par son père, qui travaillait dans les services médicaux d’urgence. Le frère de Cram, Steve, est sergent de police à Eagle Grove. L’épouse de Cram, Lara, était auparavant sergent de police à Britt.

« Le service aux communautés est exactement ce qu’elles font » » dit Miller.

En tant qu’officier, Miller a déclaré que le département et la communauté pouvaient être sûrs que Cram répondrait à tout appel de service avec compassion et professionnalisme.

«Il était tellement fier de son travail» » dit Miller.

Et même s’il passait la plupart de son temps en uniforme, Cram était plus qu’un simple policier, a noté Miller.

« Kevin Cram se souciait tellement de sa famille » il a dit. « Il adorait emmener ses enfants pêcher, chasser et faire tout ce qu’il pouvait pour être dehors avec eux. »

Cram aimait également travailler sur des tracteurs et cultiver avec sa famille.

«Je continue de vouloir dire encore et encore à Lara et à leur famille ‘Je suis désolé, je suis désolé’, en espérant pouvoir changer quelque chose.» » dit Miller. «Mais ce que je dois leur dire, je l’ai réalisé, je dois vous dire ‘Merci’. Merci d’avoir élevé un homme intègre. Et merci d’avoir élevé un homme de service. Et merci d’avoir élevé un frère.

Miller a partagé des histoires sur le temps passé par Cram à l’APD, à savoir que Cram parlait souvent de manger. « varmines » même s’ils ne savaient jamais vraiment s’il plaisantait. Miller a noté que, comme toute autre communauté rurale, ils ont reçu des appels de répartition concernant un animal mort sur le bord de la route, et Cram se portait souvent volontaire pour s’en occuper.

« Je n’ai jamais demandé à Kevin ce que signifiait « je m’en occupe » » » dit Miller.

Miller a partagé que dans la salle de repos du département, s’il y a de la nourriture sans nom dessus, c’est considéré comme « jeu juste » pour tout le monde. Et parfois, même si la nourriture porte le nom du propriétaire, elle peut quand même disparaître.

« Kevin était l’exception du service de police » » dit Miller. « Si vous voyiez un Tupperware portant le mot « Cram », vous ne l’auriez pas mangé. Vous ne saviez pas s’il s’agissait d’une sorte de viande mystérieuse, et aucun officier n’est prêt à prendre ce risque.

Miller a noté qu’il n’avait jamais réellement vu Cram manger ce qu’il apporterait, alors il s’est demandé si toutes ces discussions sur la vermine et l’opossum n’étaient qu’un stratagème pour s’assurer que personne ne lui vole son déjeuner.

« Et si c’est le cas, bien joué, Kevin, » » dit Miller. « Bien joué. »

Le chef de la police à la retraite d’Algona, Kendall Pals, qui a embauché Cram en 2015, a prononcé le deuxième éloge funèbre.

« …Aujourd’hui n’est pas le jour pour réfléchir aux événements tristes et inutiles de la soirée du 13 septembre. » il a dit. « Mais aujourd’hui est l’occasion de réfléchir aux 33 années et plus qui ont précédé cette date. Et demain, la semaine prochaine et au-delà.

Cram a été tragiquement tué le 13 septembre alors qu’il tentait d’exécuter un mandat d’arrêt contre un sujet à Algona.

Pals a déclaré que la meilleure façon pour quiconque d’honorer la mémoire de Cram est de poursuivre la mission de service de sa vie.

« Qu’il s’agisse de soutenir quelqu’un lors de sa mauvaise journée, de rendre visite à un voisin solitaire, de prendre le temps de voir quelqu’un qui est confiné dans une maison de retraite, de traiter une personne sans abri avec respect ou de prendre du temps et de faire la journée d’un enfant en étant son héros », Des copains ont dit.

Copains aussi appelés Cram « l’un des meilleurs agents chargés de l’application des lois dans toute cette région. »

« [He was] quelqu’un qui aurait pu travailler n’importe où, mais qui a choisi de le faire ici, dans un endroit appelé chez lui. Des copains ont dit.

Cram est né à Mason City et a grandi à Corwith. Après avoir obtenu son diplôme de l’école secondaire Corwith-Wesley-LuVerne en 2008, Cram s’est joint aux réserves de la police d’Algona. Il a ensuite fréquenté l’Iowa Law Enforcement Academy et a rejoint le service de police de Nora Springs en 2013. Il a commencé à servir au sein du service de police d’Algona en 2015.

Le pasteur Lissa Kahl, de l’Église Méthodiste Unie de Corwith, a lu le passage choisi par la grand-mère de Cram, Mariann Cram.

Le diacre David Penton, de la paroisse catholique de la Divine Miséricorde, a prononcé un sermon et a partagé certaines de ses histoires personnelles sur l’officier tombé au combat.

« Mes frères et sœurs, nous savons que ce ne sont pas des funérailles ordinaires. » dit Penton. « Ce sont les funérailles d’un homme courageux, d’un père incroyable, d’un homme doté de compétences folles sur TikTok, d’un officier intelligent et respectueux et bien plus encore. »

Penton a raconté une histoire sur le moment où Cram a rencontré le fils de Lara lors de leur première rencontre.

« La première fois qu’il a rencontré Archer, Archer lui a dit qu’il s’appelait Batman, ‘Mais tu peux m’appeler Archer’. » dit Penton. « Je ne sais pas pour vous, mais il faut être courageux pour sortir avec la mère de Batman. »

Après le mariage du couple en juillet 2018, leur petite famille s’est agrandie de deux autres fils, Weston et Ira.

Penton a partagé des souvenirs de Cram et de ses trois garçons au fil des ans, y compris des souvenirs de Cram assis dans sa voiture de patrouille, en uniforme, lisant une histoire à ses garçons au coucher.

« Il n’a jamais rebuté son père » dit Penton. « Il n’a jamais rebuté son mari. Quel homme incroyable.