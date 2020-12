L’enchérisseur gagnant sur plus d’un million de dollars de souvenirs d’une récente vente aux enchères de la collection personnelle de Johnny Bench retourne les articles au receveur du Temple de la renommée, avec qui il est ami depuis 1967.

L’homme d’affaires Alan Horwitz, un habitué de la première ligne des matchs des Philadelphia 76ers, a participé avec succès aux anneaux des séries mondiales 1975 et 76 de Bench le mois dernier. Il a également acheté les prix de MVP 1970 et ’72 NL du receveur, le prix de recrue de l’année 1968 en NL, la batte All-Star Game 1969 et plusieurs des 10 prix Gold Glove de Bench.

La légende des Cincinnati Reds, âgée de 73 ans, a déclaré à l’Associated Press en octobre qu’il prévoyait d’utiliser le produit de la vente aux enchères pour financer les études universitaires de ses plus jeunes fils, ce qui est désormais possible grâce à la générosité d’Horowitz.

Une photo de la bague World Series 1975 de Johnny Bench, vendue à Horwitz pour 115000 $

Horwitz a déclaré que Bench et lui se sont rencontrés pour la première fois pendant les vacances de Noël avant que Bench ne prenne en charge les tâches de capture pour les Reds à partir de la saison 1967.

« Après cela, pendant les 16 saisons suivantes, j’ai rencontré Johnny à chaque entraînement de printemps à Tampa et, avec ses fans, je l’ai regardé jouer aux All-Star Games, aux matchs des World Series et bien sûr j’ai assisté à son intronisation au Temple de la renommée » Horwitz a déclaré dans un communiqué.

«Quand j’ai appris la vente aux enchères des souvenirs de Johnny, je me suis senti obligé de participer, dans le but de rendre certains des objets à la famille Bench et aux fans de Johnny.

Bench et sa famille ont offert les articles achetés par Horwitz pour les exposer à plusieurs endroits, dont le Baseball Hall of Fame à Cooperstown, New York, le Reds Hall of Fame, l’Oklahoma Hall of Fame et le musée Bench dans sa ville natale de Binger, Oklahoma.

« Je suis vraiment abasourdi par le geste généreux d’Alan et je suis reconnaissant et fier que ces trophées et objets souvenirs soient exposés à des millions de fans », a déclaré Bench. «La seule demande d’Alan était de rencontrer mes garçons, ce qui se produira dès que nous pourrons reprendre le voyage en toute sécurité.

La vente aux enchères a eu lieu à Louisville, Kentucky, le 14 novembre. Les ventes ont totalisé un peu moins de 2 millions de dollars, selon Hunt Auctions, qui a organisé la vente.