Un (en quelque sorte) guide illustré des systèmes de vote de trois États charnières cruciaux

Les responsables électoraux – et les journalistes comme moi – ont passé des années à expliquer que la fraude électorale est incroyablement rare. Il n’y a pas des millions de non-citoyens s’inscrire et voter. L’usurpation d’identité d’électeur est extrêmement rare. Et il n’y a pas légion d’électeurs morts.

Illustration de la journaliste Jane Timm

Nous le savons parce que les systèmes de vote sont conçus avec des freins et contrepoids pour rendre assez difficile la triche. Mais la plupart de ces éléments ne sont pas évidents ni même visibles pour les électeurs.

Ainsi, alors que de fausses allégations de fraude électorale tourbillonnent déjà à l’approche des élections cruciales de novembre, je suis ici pour vous expliquer les bases des systèmes de vote dans trois États clés du champ de bataille – la Géorgie, l’Arizona et la Pennsylvanie – et comment quatre éléments essentiels de notre système électoral prévenir une fraude électorale généralisée.

Animation de carte de correspondance indiquant « Géorgie »

S’inscrire sur les listes électorales

Crayon illustré intitulé « Géorgie ».

La Géorgie demande pas mal d’informations pour s’inscrire comme électeur : nom, adresse, date de naissance et soit le numéro de votre permis de conduire ou de votre carte d’identité si vous en avez un, soit les quatre derniers chiffres de votre numéro de sécurité sociale si vous n’en avez pas. ‘t. Signez le formulaire en jurant – sous peine de parjure – que vous êtes citoyen et que vous avez le droit de voter, et vous êtes prêt à partir.

Les responsables électoraux vérifieront ensuite vos informations par rapport aux bases de données gouvernementales, qui vérifient généralement votre identité et votre citoyenneté. Si les autorités ne trouvent pas d’informations corroborantes, il vous sera demandé de prouver votre citoyenneté avec un passeport, un acte de naissance, un certificat de naturalisation ou un document similaire avant d’être pleinement inscrit sur les listes électorales.

Rester sur la bonne voie

La Géorgie vérifie ses listes électorales par rapport aux listes de personnes décédées ou reconnues coupables d’un crime, tout en vérifiant régulièrement les électeurs qui changent d’adresse auprès du service postal américain ou annulent leur permis de conduire géorgien.

Ils utilisent également le Centre d’information sur l’enregistrement électronique (ERIC) interétatique pour rechercher les électeurs qui décèdent ailleurs ou qui déménagent et s’inscrivent hors de l’État.

Voter

Vous devez présenter une pièce d’identité avec photo pour voter. Si vous choisissez de voter par correspondance, vous devrez demander un bulletin de vote avec votre numéro de permis de conduire ou une photocopie de votre pièce d’identité avec photo.

Tous les bulletins de vote sont introduits dans des tabulatrices pour être comptabilisés, les totaux sont rapprochés (en garantissant qu’il y a un nombre égal de bulletins de vote déposés et d’électeurs qui ont voté) et les résultats sont transmis au bureau électoral du comté.

Vérification du décompte

Une fois les résultats comptabilisés, l’État procède à un audit de limitation des risques en comptant physiquement des lots de bulletins de vote sélectionnés au hasard et en les comptant manuellement. L’État gère également toutes les images des bulletins de vote via un programme informatique qui comptabilise les résultats.

Illustration colorée de personnes debout derrière une tente de vote

Animation de carte de notes indiquant Arizona

S’inscrire sur les listes électorales

L’Arizona a besoin de votre nom, adresse, date de naissance, signature et numéro de permis de conduire si vous en avez un, ou des quatre derniers chiffres de votre numéro de sécurité sociale si vous n’en avez pas. Sans cela, vous devrez présenter davantage de pièces d’identité pour voter.

Vous devrez jurer sous peine de parjure que vous êtes également un citoyen éligible pour voter.

L’Arizona exige également que ceux qui souhaitent voter aux élections nationales présentent une preuve documentaire de leur citoyenneté. Cela signifie un passeport, un acte de naissance, un certificat de naturalisation ou quelque chose de similaire.

Stylo illustré qui dit « Arizona ».

Les responsables électoraux vérifient ensuite vos informations par rapport aux données du ministère des Transports de l’État ou à l’administration de la sécurité sociale pour vérifier votre identité. Ils enverront également un courrier non transmissible à votre adresse pour vérifier qu’elle est exacte. Si le courrier leur est retourné, vous devrez mettre à jour votre adresse avant de voter.

Rester sur la bonne voie

Les responsables électoraux utilisent les bases de données gouvernementales et la base de données interétatique ERIC pour rechercher les électeurs décédés ou déménagés ; ils examinent également les données sur les fonctions de juré pour rechercher les électeurs qui déclarent avoir déménagé ou, rarement, qui déclarent ne pas être citoyens.

Voter

Si vous souhaitez voter par correspondance, vous devrez demander un bulletin de vote en remplissant un formulaire avec votre signature, qui sera vérifiée ainsi que votre date de naissance. Vous pouvez également appeler pour demander un vote par correspondance et les responsables électoraux vous poseront des questions pour vérifier votre identité.

Votre bulletin de vote par correspondance sera vérifié en s’assurant que la signature sur le bulletin de vote correspond à la signature inscrite au dossier.

Si vous souhaitez voter en personne, vous pouvez voter tôt ou le jour du scrutin. Dans tous les cas, vous devrez présenter votre pièce d’identité sur le lieu de vote. Il s’agit généralement d’un permis de conduire, mais vous pouvez apporter d’autres documents d’identification, comme une immatriculation de voiture et une facture de services publics, pour prouver votre identité et votre résidence.

Les bulletins de vote sont ensuite compilés – soit sur place, soit dans un bureau électoral du comté – et téléchargés vers l’État via un système sécurisé.

Vérification du décompte

Après l’élection, l’exactitude des machines est à nouveau testée et une part statistiquement significative des bulletins de vote est comptée à la main..

Illustration colorée de personnes faisant la queue

Carte animée avec l’inscription Pennsylvanie

S’inscrire sur les listes électorales

La Pennsylvanie permet aux gens de s’inscrire en ligne, par courrier ou en personne dans un bureau électoral local ou dans certaines agences d’État. Vous devrez fournir votre nom, votre date de naissance, votre adresse et votre numéro de permis de conduire ou les quatre derniers chiffres de votre numéro de sécurité sociale. Signez le formulaire en jurant – sous peine de parjure – que vous êtes citoyen et que vous avez le droit de voter, et vous êtes prêt à partir.

Crayon illustré qui dit « Pennsylvanie ».

Les responsables vérifieront les bases de données gouvernementales pour vérifier l’identité de l’électeur et leurs propres dossiers électoraux afin de s’assurer que l’électeur ne figure pas déjà sur les listes électorales ailleurs dans l’État. Ils envoient également un courrier à l’électeur, et ils annuleront l’inscription s’il leur revient comme non distribuable.

Rester sur la bonne voie

Les responsables électoraux utilisent les bases de données gouvernementales et ERIC pour vérifier les inexactitudes de leurs listes électorales. Deux fois par mois, ils examineront les listes des personnes décédées dans l’État et une fois juste avant les élections pour rayer des personnes des listes.

Voter

Si vous votez pour la première fois ou si vous votez à partir d’une nouvelle adresse, vous devrez présenter une pièce d’identité au bureau de vote : un permis de conduire, une carte d’étudiant ou une autre pièce d’identité avec photo si vous l’avez, ou une facture de services publics ou un document similaire. sinon, en indiquant votre adresse et votre nom. Tous ceux qui voteront verront leur signature vérifiée, car les responsables s’assureront qu’elle correspond à celle figurant dans le dossier.

Les électeurs par correspondance doivent inclure leur numéro de permis de conduire ou les quatre derniers chiffres de leur numéro de sécurité sociale sur leur demande de vote. Cette pièce d’identité est vérifiée chaque fois qu’un électeur reçoit un bulletin de vote, même s’il s’inscrit au vote par correspondance régulier.

Vérification du décompte

Une fois les résultats compilés, les comtés comptabilisent les résultats de 2 % ou de 2 000 bulletins de vote, selon le chiffre le moins élevé, avec un décompte manuel ou en passant les bulletins de vote dans un type de tabulatrice différent de celui utilisé lors de l’élection. L’État procède ensuite à un audit de limitation des risques par comptage manuel.

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com