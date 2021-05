Un employeur déclare que les fréquentes pauses toilettes d’un employé font mal à l’entreprise et font face à des réactions négatives sur Reddit

Beaucoup ont un penchant pour les selfies dans les toilettes et sont connus pour passer beaucoup de temps à trouver l’éclairage et l’angle parfaits pour cliquer sur des images flatteuses. Ainsi, beaucoup de gens trouvent du réconfort dans la zone des toilettes et sont extrêmement à l’aise de l’utiliser même lorsqu’ils sont sur leur lieu de travail. Quelque chose de similaire est apparu sur Reddit alors qu’un employeur se déclarait confronté au même problème avec l’un de ses employés qui passe beaucoup de temps dans les toilettes du bureau.

L’employeur a pris Reddit Dans l’espoir d’obtenir des conseils utiles. Partageant son problème, il écrit que son employé, bien que super efficace, doit se rendre aux toilettes dès qu’il arrive au bureau et y passer 20 minutes. Au moment où il est de retour des toilettes à son bureau, il est déjà 9h30 – une demi-heure perdue avant qu’il ne commence son travail.

Dans le post qui a été partagé il y a plus de 3 ans, il est allé révéler que son employé passe essentiellement tout son temps aux toilettes, prenant 2-3 pauses toilettes, chacune d’environ 20 minutes. Cependant, la dernière pause dure une demi-heure. L’employeur a ajouté que chaque semaine s’il travaille pendant quatre jours, il est facilement aux toilettes pendant une journée. Et qu’il est payé un jour de plus juste pour s’asseoir sur les toilettes et faire défiler son téléphone.

Malgré tout cela, l’entreprise ne veut pas licencier l’employé car il n’y a eu aucun problème avec sa qualité de travail. En outre, la société est basée en Australie, qui a des lois du travail strictes.

Plusieurs utilisateurs de Reddit ont suggéré que l’employé pourrait avoir un problème de santé qui l’a amené à se rendre souvent aux toilettes. D’autres ont dit que les fumeurs prennent de longues pauses comme celle-ci. Certains utilisateurs ont même reproché à l’employeur de se concentrer sur des questions insignifiantes, demandant à l’employeur de gérer l’efficacité de l’employé et non son temps.

