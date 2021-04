UN travailleur sur cinq passe deux heures par jour sur les réseaux sociaux alors qu’il devrait travailler, révèlent de nouvelles statistiques.

Un choquant 17 pour cent du personnel a admis passer un quart de la journée de travail moyenne sur Facebook, Twitter et Instagram.

17% des employés ont admis passer un quart de la journée de travail moyenne sur les réseaux sociaux Crédit: Alamy

Un tiers (34 pour cent) passait plus d’une heure par jour à se connecter sur des sites Web non professionnels, tandis que 43 pour cent étaient sur les sites de médias sociaux pendant au moins 30 minutes par jour pendant les heures de bureau.

Et seulement six pour cent de la population ont déclaré ne pas avoir accès à tous les médias sociaux tant qu’ils sont «à l’horloge».

Le rapport des spécialistes de la carte d’identité avec photo a interrogé 2000 Britanniques et les résultats ont montré qu’en moyenne, nous perdons chacun 45 minutes de temps par jour sur des «activités non liées au travail», ce qui équivaut à trois heures et 45 minutes de temps perdu par personne, par semaine.

Les deux tiers des travailleurs ont également admis que regarder sur les réseaux sociaux était leur activité préférée pendant les pauses, plus de la moitié (53%) passaient du temps à regarder Netflix ou à la télévision tandis que 31% allaient courir.

Faire des tâches ménagères comme la lessive était la façon dont 30 pour cent ont choisi de passer leurs pauses déjeuner, tandis que 27 pour cent ont fait des achats en ligne.

Les statistiques montrent que les entreprises perdent une fortune en payant leurs employés pour qu’ils travaillent, seulement pour qu’ils passent le temps à socialiser en ligne.

Jonathan Fell, directeur général du groupe Digital ID, a déclaré: «Le travail à domicile peut présenter de nombreux avantages tant pour les entreprises que pour les employés.

Cependant, ce que nos recherches ont montré, c’est qu’il y a un inconvénient et que pour certains patrons, cela pourrait être coûteux.

«Un rapide défilement sur Facebook. Un peu de navigation sur Amazon. Faire un lavage rapide – toutes les tâches qui ne prennent pas trop de temps, mais si elles sont effectuées fréquemment, elles s’additionnent toutes et le coût en temps perdu peut rapidement augmenter pour les entreprises avec des travailleurs à domicile.

«De retour au travail, il pourrait y avoir un énorme choc culturel de la part de nombreuses personnes qui se sont habituées à travailler selon leurs propres conditions.»