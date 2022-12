Un employé quitte l’organisation après avoir soumis la lettre de démission la plus courte au monde

Beaucoup de gens peuvent se sentir pris dans le cercle vicieux d’un travail d’entreprise surchargé et ne veulent rien de mieux que d’envoyer une lettre de démission à leur organisation. Cela devient d’autant plus stressant lorsque votre manager ou votre supérieur immédiat est déraisonnablement exigeant et ne coopère pas. Certains supportent tranquillement la pression, tandis que d’autres ne peuvent pas la supporter et décident de quitter le travail. Rédiger une lettre de démission peut être délicat, en équilibrant entre ne pas paraître trop grossier ou effronté tout en affirmant fermement votre décision de quitter le travail.

Cependant, tout le monde ne se soucie pas de ces subtilités lors de la rédaction d’une lettre de démission et peut être aussi direct que possible, alimenté par la colère envers son patron. Une de ces lettres de démission devient actuellement virale sur les réseaux sociaux pour être hilarante, concise et précise. La lettre ne donne aucune raison de démissionner et ne contient aucune adresse d’adieu sincère. Il ne contient que trois mots – ‘Bye Bye Boss’. Oui, tu l’as bien lu. Peu de temps après qu’une photo de la lettre de démission ait fait surface sur Internet, elle en a laissé beaucoup de scissions.

Une capture d’écran de la lettre a été partagée par un compte Twitter nommé Maphanga, avec la légende “simple”. Si les lettres de démission sont généralement l’occasion de partager vos expériences dans l’entreprise et de remercier entre autres votre patron et vos collègues pour leur coopération, cette personne semble sûrement ne pas avoir vécu une belle expérience avec son ancienne entreprise. Eh bien, cette lettre courte et effrontée vous a peut-être laissé en suspens, mais nous vous déconseillons d’essayer cela sur votre lieu de travail.

