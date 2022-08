Un employé licencié pour être en retard pour la première fois en sept ans, des collègues protestent

Atteindre le travail à temps est certainement la première priorité de presque tous les professionnels en activité. Cependant, certains événements comme la circulation, la pluie ou l’absence de moyen de transport peuvent entraver cela. Mais de temps en temps, c’est tout à fait acceptable. Pourtant, lors d’un incident bizarre, une personne a été licenciée pour être arrivée en retard au travail pour la première fois en plus de sept ans. Quoi qu’il en soit, il a de la chance que ses collègues le défendent. Selon un article de Reddit, ses collègues ont mis au point un plan ingénieux pour inciter leur employeur à le réembaucher.

En écrivant un long message sur le forum “Anti-work” de Reddit, lundi, le nom d’utilisateur No Stop It Step Bro a écrit : “Un collègue qui n’a jamais été en retard depuis plus de 7 ans, se fait virer pour la première fois en retard. ” Au début de la publication, l’utilisateur a déclaré: “Cela s’est produit la semaine dernière et aujourd’hui lundi, nous venons d’apprendre qu’il a été licencié pour avoir été en retard de 20 minutes pour la première fois… demain, moi et tous mes collègues serons en retard et continuerons à arriver en retard jusqu’à ce qu’ils le réembauchent. Après avoir recueilli plus de 78 000 votes positifs, le message est devenu viral et la section des commentaires est inondée d’innombrables remarques critiquant le manager pour ses actions.

De nombreux utilisateurs ont partagé leurs expériences. Un utilisateur a commenté: «J’étais en retard de deux minutes pour un quart d’ouverture le jour de l’An. Le directeur a regardé son visage, a tapoté sa montre et a dit que je devais travailler sur ma ponctualité. Il est entré dans le magasin pour faire le balayage de sécurité et éteindre l’alarme (bijouterie) et je me suis retourné et je suis parti parce que je n’avais pas besoin de ce travail ou de son attitude. Selon Newsweek, l’incident s’est produit en Floride, aux États-Unis. L’état d’ensoleillement serait un état d’emploi à volonté. Cela signifie qu’un employeur peut licencier des employés à tout moment, pour n’importe quelle raison. Mais il y a quelques exceptions comme un employé ne peut pas être licencié pour des «raisons discriminatoires», comme la race, la religion, le sexe, l’origine nationale ou un handicap.

