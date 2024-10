Un employé hawaïen d’un fast-food aurait été poignardé à mort par un client

Un homme de 60 ans a été arrêté dimanche à Hawaï après avoir prétendument poignardé et tué un employé de Wendy’s, tout en en blessant grièvement un autre, selon des informations.

Les registres d’arrestation du département de police d’Honolulu montrent que Reynaldo Cheney a été accusé de meurtre et d’outrage criminel au tribunal.

Hawaii News Now a rapporté que le département de police d’Honolulu a déclaré que l’incident s’était produit dimanche peu avant 10 heures du matin dans un Wendy’s sur Farrington Highway à Nanakuli.

La police a confirmé au commissariat que le suspect, identifié plus tard comme étant Cheney, était un client et que les deux autres personnes impliquées étaient des employés du restaurant fast-food.

La police a déclaré que Cheney déplaçait des meubles lorsqu’un employé de 22 ans s’est approché de lui et lui a demandé d’arrêter de déplacer les meubles.

Les échanges entre l’employé et le client se sont intensifiés après que le suspect aurait traité l’employé d’un nom désobligeant, a indiqué la police.

Alors que les deux hommes se disputaient, un employé de 44 ans serait intervenu et aurait escorté l’homme hors du restaurant, où la dispute s’est poursuivie.

À un moment donné, a indiqué la police, l’employé de 22 ans a frappé l’homme, qui a riposté en poignardant les deux employés, a indiqué la police.

Les deux employés ont été soignés sur place et transportés vers un hôpital voisin. L’employé de 22 ans est décédé des suites de ses blessures.

Fox News Digital a contacté à la fois le département de police d’Honolulu et Cotti Foods, propriétaire du Wendy’s où l’incident s’est produit.

« La sécurité de nos clients et de nos employés est notre priorité absolue, et nous sommes profondément choqués et attristés par cet incident insensé et tragique », a déclaré Cotti Foods à Hawaii News Now. « Nous nous efforçons de travailler avec les forces de l’ordre sur leur enquête et de fournir des ressources de soutien et de conseil aux membres de notre équipe de restaurant en ce moment. »