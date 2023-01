Un employé d’une maison funéraire écope de 20 ans de prison pour avoir vendu des parties du corps

2020 a été une année très folle dans le cycle de l’actualité, mais une histoire est plus ressortie que les autres. Un exploitant de salon funéraire du Colorado est devenu viral après avoir été accusé d’avoir prétendument vendu des parties du corps humain. Les autorités allèguent que Megan Hess et sa mère Shirley Koch ont volé des parties du corps de victimes décédées. Tous deux travaillaient à la maison funéraire Sunset Mesa dans le Colorado. Les procureurs allèguent que les deux parties du corps ont été volées à des centaines de victimes. Certaines familles auraient reçu des cendres qui ne provenaient pas de leurs proches en raison du stratagème. Après l’arrestation, il a été révélé que Hess avait lancé une organisation à but non lucratif qui faisait des affaires en tant que service de donateurs et exploitait des services de courtage de corps à partir du salon funéraire. Hess a d’abord été accusé de transport illégal de matières dangereuses et de fraude postale. Ensuite, plusieurs accusations ont été abandonnées dans un accord de plaidoyer.

Un exploitant de salon funéraire écope de 20 ans de prison pour avoir vendu des parties de corps volées

Selon KRDO, après deux ans, Megan Hess a reçu une peine de 20 ans après avoir plaidé coupable de fraude postale et d’aide et d’encouragement en rapport avec les allégations. Les procureurs allèguent que Hess et sa mère se sont livrées à la vente de “parties de corps ou de corps entiers” sans le consentement des familles de la victime. Koach avait auparavant plaidé coupable et avait été condamné à 15 ans de prison.

Vous pouvez voir ci-dessous l’une des réactions des familles touchées par le plaidoyer de culpabilité et la peine.