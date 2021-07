Un employé d’une école de Philadelphie fait face à 100 chefs d’accusation de pornographie juvénile

Un employé du district scolaire de Philadelphie a été inculpé de 100 chefs d’accusation de pornographie juvénile pour possession présumée de plus de 200 images.

Le bureau du procureur du comté de Chester a annoncé lundi l’arrestation de Daniel Gaudiello, 45 ans, pour 50 chefs d’accusation de diffusion de pédopornographie, 50 chefs d’accusation de pédopornographie et « d’utilisation criminelle d’un moyen de communication ».

Le bureau du procureur a déclaré que les autorités locales avaient reçu des informations du National Center for Missing and Exploited Children et du Delaware County Internet Crimes Against Children Task Force en mai selon lesquelles 145 images de pédopornographie avaient été « téléchargées sur un fournisseur d’accès Internet ».

Les images, prétendument envoyées vers et depuis une adresse e-mail entre février 2019 et avril 2021, montrent « des femmes prépubères nues âgées de six à dix ans vêtues de vêtements et de poses sexuellement suggestifs », selon le bureau du procureur de la République.

« C’est écoeurant de penser aux jeunes enfants innocents qui ont été posés et photographiés pour satisfaire le comportement dégénéré de l’accusé et d’autres comme lui », a déclaré le procureur de district Deb Ryan dans le communiqué de presse.

Les forces de l’ordre ont retracé les images jusqu’au domicile de Gaudiello et exécuté un mandat de perquisition en mai. Les ordinateurs et les clés USB saisis lors de la perquisition contenaient des images « représentant de la pornographie enfantine que (Gaudiello) avait téléchargée et distribuée », selon le communiqué.

Les responsables ont confirmé que Gaudiello est un employé du district scolaire de Philadelphie.

Le district a déclaré dans une déclaration à USA TODAY qu’il « prend très au sérieux la sécurité et le bien-être de tous les élèves confiés à nos soins ».

« Tout comportement qui viole cette confiance est inacceptable. Après avoir appris cette affaire récente, le district a pris des mesures immédiates pour réaffecter l’individu et empêcher toute autre interaction avec nos élèves », a déclaré le district scolaire, ajoutant que Gaudiello n’avait pas « activement travaillé en tant qu’enseignant » avec le district depuis le 19 mai.

Gaudiello a été libéré sous caution non garantie de 100 000 $. Il a une audience préliminaire le 21 juillet.