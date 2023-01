Un employé d’une compagnie aérienne décède après avoir été aspiré dans un moteur à réaction si violemment qu’il a “ébranlé tout l’avion”

UN RAPPORT a trouvé un employé d’une compagnie aérienne qui a été aspiré dans un moteur à réaction si violemment qu’il “a secoué tout l’avion” a été averti à plusieurs reprises avant l’accident mortel.

Courtney Edwards, 34 ans, a été tragiquement tuée à la suite de l’incident qui s’est déroulé à l’aéroport régional de Montgomery, en Alabama, le soir du Nouvel An.

Courtney Edwards, sur la photo, est décédée après avoir été aspirée dans un moteur à réaction Crédit : Facebook

Elle travaillait pour Piedmont Airlines à l’aéroport régional de Montgomery, aux États-Unis. Crédit : WSFA

La mère de trois enfants travaillait comme agent au sol pour Piedmont Airlines lorsqu’elle a été avalée par un moteur d’un avion de ligne American Eagle.

Cependant, un rapport réalisé par le National Safety Board a révélé que la femme n’avait pas suivi les procédures de sécurité qui auraient pu empêcher l’horrible incident.

Des détails horribles du rapport ont également indiqué que l’avion “avait violemment secoué” quand Edwards a été aspiré à l’intérieur.

Il a noté que l’avion à réaction Embraer E175 venait de s’échouer de Dallas lorsque les pilotes ont laissé les moteurs allumés pendant une période de refroidissement de deux minutes jusqu’à ce que l’avion puisse être connecté à l’alimentation au sol.

Les pilotes ont informé les employés de l’aéroport, qui ont été informés lors de deux réunions de sécurité distinctes, de ne pas s’approcher.

L’avion semblait également avoir des balises lumineuses rotatives pour signaler que le moteur était toujours allumé.

Le rapport disait : « Immédiatement après, il [the co-pilot] a vu un voyant s’allumer et l’avion a été secoué violemment suivi de l’arrêt automatique immédiat du moteur numéro 1.

“Incertain de ce qui s’était passé, il a éteint les lumières de secours et coupé les deux batteries avant de quitter le poste de pilotage pour enquêter.”

Le rapport notait également que le manuel d’exploitation au sol d’American Eagle disait aux employés de “ne jamais s’approcher d’un aéronef pour positionner l’équipement au sol à côté d’un aéronef ou d’ouvrir les portes des soutes à fret jusqu’à ce que les moteurs soient arrêtés et les balises rotatives éteintes, sauf lors de la conduite d’un seul tour du moteur”.

Une vidéo montrait Edwards marchant devant le moteur gauche avant “qu’elle ne soit ensuite retirée de ses pieds et dans le moteur en marche”.

Divonta Palmer, une collègue d’Edwards, a déclaré à la WFSA que l’incident tragique devrait être un signal d’alarme pour les équipes au sol concernant la sécurité.

Elle a déclaré: “Je ne peux pas comprendre comment cela s’est passé.

“Elle me dirait qu’elle a toujours été dévouée et motivée pour faire le meilleur travail et mettre le meilleur pied en avant.”

Les quatre membres d’équipage et les 59 passagers qui se trouvaient à bord de l’avion à ce moment-là n’ont pas été blessés.

Un GoFundMe a été créé pour collecter des fonds pour la famille d’Edward et a déjà collecté plus de 81 000 £.

Edwards avait 34 ans au moment de sa mort Crédit : Go Fund Me