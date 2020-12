Un employé d’un supermarché de New York a été écrasé à mort par un monte-charge alors qu’il était au travail.

La femme de 39 ans, qui n’a pas encore été publiquement identifiée, est décédée mardi après-midi dans la cave du Hell’s Kitchen Food Emporium de la 43e rue.

Selon la police et les fonctionnaires du département des bâtiments de la ville de New York, la femme travaillait pour charger le petit ascenseur avec des fournitures lorsqu’il a mal fonctionné et a basculé vers le haut, lui donnant une claque à la tête.

Des collègues ont découvert son corps dans la cave peu après 16 heures.

Les médecins se sont précipités vers le magasin, mais la victime a été déclarée morte sur les lieux.

Le corps de l’employé a été chargé sur une civière et sorti du magasin devant des spectateurs horrifiés.

À l’époque, la région grouillait de foules qui tentaient de s’approvisionner en nourriture avant une tempête de neige imminente.

«Je suis venu ici, puis j’ai vu la civière rouler dans le Food Emporium et mon cœur s’est arrêté», a déclaré un habitant au New York Post.

Le nom de la victime sera divulgué une fois que sa famille aura été avisée.

Le Département des bâtiments a ouvert une enquête sur l’incident tragique.

Ce n’est pas la première fois qu’un employé d’un supermarché est tué par un ascenseur défectueux.

Plus tôt cette année, un adolescent a été tué dans un supermarché malais après que son cou se soit coincé entre les portes d’un ascenseur de quai de chargement.

En 2018, un livreur de 62 ans a été écrasé et tué par un monte-charge de fortune dans un supermarché de Flatbush, à Brooklyn.

