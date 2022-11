Un employé d’un hôtel indien remporte la loterie Rs 55 Crore à Dubaï et décide d’aider ses collègues

Tout le monde souhaite gagner une grosse somme d’argent à la loterie, mais seuls quelques-uns ont la chance de le faire. Un employé d’un hôtel indien à Dubaï a remporté le tirage au sort d’Abu Dhabi Big Ticket, remportant 25 millions de dirhams (environ Rs 55 crore). Sajesh NS, le gagnant du grand prix de la série 245, est un résident de Dubaï qui a déménagé d’Oman aux Émirats arabes unis il y a deux ans et qui achète de gros billets tous les mois depuis quatre ans. Ses 20 collègues l’ont aidé à acheter son billet gagnant en ligne, et ils se partageront désormais le prix en parts égales.

Lorsqu’on lui a demandé comment il comptait utiliser son argent, Sajesh a révélé à Gulf News qu’il voulait aider les autres. “Il y a plus de 150 employés à l’hôtel où je travaille, et j’aimerais aider autant d’entre eux que possible en partageant une partie de mes gains avec eux”, a-t-il déclaré. Il a déclaré qu’il s’assiérait avec ses collègues pour discuter de ce qu’ils pourraient faire avec leur argent. Il a cependant déclaré sans équivoque que chaque individu aura le droit de choisir ce qu’il veut faire de son argent.

Bien qu’il soit devenu millionnaire, Sajesh a l’intention de continuer à acheter des billets chaque mois. Le prochain tirage en direct aura lieu en décembre, avec un heureux gagnant recevant pour la première fois 30 millions de dirhams. Le deuxième prix de 1 million de Dh, le troisième prix de 100 000 Dh et le quatrième prix de 50 000 Dh seront également disponibles. Chaque gagnant du tirage hebdomadaire recevra 1 million de dirhams en novembre.

Auparavant, un homme du Maryland, aux États-Unis, avait gagné à la loterie en utilisant les chiffres du compteur kilométrique cassé de son propre camion. Selon UPI, Douglas Eck, 60 ans, du comté de Harford, a remporté son troisième jackpot de loterie en 27 ans. L’homme a gagné une si grosse somme d’argent grâce à des tirages de loterie pour la troisième fois de sa vie. Il a gagné 50 000 $ sur un billet à gratter en 1995 et 100 000 $ sur un billet à gratter en 2008. Ceux-ci, cependant, n’ont pas utilisé les relevés d’odomètre. “C’est ma médaille de bronze, mais je suis toujours heureux”, a-t-il déclaré, selon UPI.

