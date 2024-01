Un employé d’un hôpital de New York arrêté et inculpé de 6 coups de couteau au hasard en 9 jours

Un employé d’un hôpital de la ville de New York a été arrêté et accusé d’avoir poignardé six personnes lors d’une série d’attaques non provoquées, ont annoncé jeudi les autorités.

Jermain Rigueur, né en 1996 et sans casier judiciaire, a été incarcéré pour tentative de meurtre, agression criminelle et possession criminelle d’une arme, a indiqué la police.

Le suspect travaille au centre médical Woodhull à Brooklyn, a passé une vérification de ses antécédents et ne présentait aucun signe antérieur de problèmes de santé mentale, a indiqué la police.

En neuf jours, cinq personnes ont été poignardées avec un couteau de chasse lors d’incidents distincts dans le quartier jamaïcain du Queens, a déclaré mercredi la police aux journalistes. Trois des attaques ont eu lieu ce jour-là en une trentaine de minutes, a indiqué la police.

Jeudi, la police a lié une sixième attaque – contre un train J dans le quartier de Williamsburg à Brooklyn mercredi – au suspect.

La personne recherchée pour une série d’agressions au couteau est vue avec un couteau dans le Queens, New York, dans des images de surveillance publiées mercredi par la police de New York. via la police de New York

Le 8 janvier, vers 18 h 20 HE, un homme de 61 ans a été poignardé dans le dos, a indiqué la police. Il a été emmené au centre médical de l’hôpital Jamaica et son état semble stable.

Aux premières heures de mardi, peu après minuit, une femme de 34 ans a été approchée par derrière alors qu’elle rentrait chez elle et poignardée au côté droit du torse avant de s’enfuir à pied. Elle a été transportée à l’hôpital et son état était stable.

Mercredi, trois hommes, âgés de 74, 41 et 36 ans, ont tous été poignardés lors d’incidents distincts entre 7 h 29 et 8 heures du matin. Deux ont été poignardés dans le dos et un dans l’abdomen. Tous trois ont été soignés au centre médical de l’hôpital de la Jamaïque et étaient tous deux stables, a indiqué la police.

La dernière de ces victimes montait dans un bus de la MTA pour se rendre au travail et s’est disputée pour un siège, selon la police, qui a ajouté que la victime et l’agresseur étaient descendus du bus avant l’attaque au couteau.

La police avait décrit la personne recherchée dans les attentats comme mesurant 5 pieds avec une veste gris foncé, un pantalon noir, des chaussures noires et un masque bleu.

Le département avait lancé une campagne publique pour obtenir des informations sur l’endroit où se trouve la personne et a offert une récompense de 3 500 $ pour les pourboires dans l’affaire.

Ceci est une histoire en développement. Veuillez vérifier à nouveau les mises à jour.