Quatre corps avec « signes de violences extérieures importantes»Ont été découverts dans les locaux de la clinique Oberlin à Potsdam, dans le Land allemand de Brandebourg, a rapporté jeudi la police locale. Une cinquième victime a été grièvement blessée. Ils étaient âgés de 31 à 56 ans, le Potsdamer Neueste Nachrichten (PNN) signalé.

Une femme de 51 ans qui travaillait à la clinique a été arrêtée, a indiqué la police. La suspecte aurait dit à son mari qu’elle avait tué des personnes mercredi soir, et l’homme a alerté la police, ont rapporté les médias locaux citant des sources des forces de l’ordre. Le parquet de Potsdam a ouvert une enquête sur un suspect « homicide intentionnel»Cas, alors qu’un mobile possible n’est pas encore clair. Un couteau était l’arme du crime, Bild signalé.

Lire la suite















Les victimes comprenaient deux hommes et deux femmes, a rapporté le journal allemand, ajoutant qu’au moins deux d’entre eux étaient des résidents de longue date et vivaient dans l’établissement depuis l’enfance. On dit que la clinique est un foyer permanent pour les personnes gravement handicapées. Ce sont « les personnes qui ont besoin de notre protection spéciale. Cela rend l’acte encore plus effrayant», A commenté le chef du gouvernement local Dietmar Woidke.

« Permettez-moi de dire pour nous tous que l’effroyable effusion de sang d’hier soir… nous a remplis d’horreur et de tristesse», A déclaré jeudi la présidente du parlement du Land de Brandebourg, Ulrike Liedtke.

La communauté locale a été encore plus choquée par le « acte incroyable», Car l’établissement d’Oberlin est largement connu pour sa longue tradition de prise en charge des personnes gravement handicapées. « Dans sa longue tradition, Oberlin est synonyme de soins dévoués par les personnes pour les personnes. L’acte d’hier est d’autant plus incompréhensible pour nous tous», A déclaré le maire de Potsdam, Mike Schubert, cité par les médias locaux.

« L’acte nous a tous profondément secoués», A déclaré le ministre de l’Intérieur du Brandebourg Michael Stubgen dans un communiqué. Il a exprimé ses condoléances non seulement aux familles des victimes, mais également au personnel de l’hôpital.qui doivent faire face au choc. » Environ 80 personnes travailleraient dans l’établissement et s’occuperaient de 65 résidents de longue durée.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!