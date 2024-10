Un employé d’un camion blindé tué lors d’un vol à Kings Mountain

L’incident s’est produit quelques minutes avant 9 heures du matin dans une pharmacie située le long de la rue East King, également connue sous le nom de US 74 Business Route, à Kings Mountain. Le chef Gerald Childress a confirmé que la victime avait reçu plusieurs balles et qu’elle était décédée sur le coup. L’affaire fait l’objet d’une enquête pour vol à main armée.

Childress a confirmé que la victime était armée et que son arme avait été récupérée sur les lieux. Il a déclaré qu’il était trop tôt dans l’enquête pour déterminer si de l’argent avait été retiré après la fusillade.

Childress n’a pas fourni plus de détails sur l’incident et a refusé de dire si l’arme était toujours dans son étui ou s’il y avait eu une lutte. La victime a ensuite été identifiée dans un communiqué de presse comme étant Richard Walter Henderson IV de Charlotte. Il avait 29 ans.

« Nous vous localiserons, nous vous trouverons », a déclaré Childress. « Cela peut prendre un certain temps, mais nous vous retrouverons et vous traduirons en justice. »

Plus tard dans la journée de mercredi, le KMPD a partagé des photos de surveillance de la voiture du suspect. Les photos montrent qu’il s’agit d’un modèle Jeep Compass Freedom Edition noir plus récent avec un autocollant étoile distinctif sur le capot. La voiture semblait également avoir des étiquettes temporaires en papier.

Au cours des six derniers mois, les forces de l’ordre de la grande région de Charlotte ont enquêté sur de nombreux incidents impliquant des vols de camions blindés.

