Un employé du zoo de Cincinnati perd une partie de son pouce après une morsure de primate

Le pouce d’un employé du zoo et du jardin botanique de Cincinnati a été partiellement amputé après l’attaque d’un bonobo vendredi alors qu’il se nourrissait le matin, a indiqué le zoo.

L’employé a été stabilisé dans un hôpital et était soigné, a indiqué le zoo dans un communiqué vendredi après-midi.

Le bonobo a mordu un grillage de protection alors que le soignant des primates donnait de la nourriture et des médicaments aux animaux pendant les rondes matinales, a indiqué le zoo.

Il n’était pas clair si le primate était entré en contact avec le travailleur ou si la blessure provenait de la barrière.

Le zoo a souligné que cela s’était produit « en coulisses » dans son habitat de Jungle Trails, qui, selon lui, hébergeait l’année dernière 10 bonobos.

« L’incident s’est produit dans les coulisses et aucun autre membre du personnel, invité ou animal n’a été impliqué ou blessé », a-t-il ajouté.

Il n’y a eu aucune brèche et aucun travailleur ne se trouvait à l’intérieur de l’habitat principal, a indiqué le zoo.

L’habitat de Jungle Trails a été fermé pour la journée mais devrait rouvrir samedi, a indiqué un porte-parole du zoo.

« Le zoo examine les détails pour comprendre ce qui a conduit à l’incident », a indiqué l’institution dans son communiqué.

Le zoo n’a pas identifié quel animal était impliqué dans l’incident.

Gilda, un bonobo de 18 ans, a donné naissance à un garçon le 8 septembre dans cet établissement, a indiqué le zoo. Le 30 septembre, le zoo vidéo publiée du couple faisant leur première apparition publique dans leur habitat.

Le bonobo est un primate étroitement apparenté aux chimpanzés.

Le Union internationale pour la conservation de la nature et des ressources naturelles classe le bonobo comme une espèce en voie de disparition dont la population est en déclin en raison du développement, des troubles civils et de l’exploitation minière dans sa République démocratique du Congo natale.

L’organisation à but non lucratif Bonobo Conservation Initiative a déclaré que des estimations fiables de la population sont difficiles à obtenir. « Il ne reste aujourd’hui qu’à peine 15 000 bonobos », a-t-il déclaré. son site Internet.

Les bonobos, souvent organisé autour d’un leadership fémininsont considérés comme plus paisibles, intelligents et empathiques que les autres primates. Parce qu’ils sont les derniers grands singes découverts par l’homme – ils ont été officiellement désignés comme espèce en 1929 – les chercheurs continuent de faire des découvertes et espèrent en faire davantage.

Parmi les idées potentielles, la clé est ce que les bonobos peuvent enseigner aux chercheurs sur les humains. Les primates partagent 98,7 de leur ADN avec les humains, ce qui en fait notre plus proche parent dans le règne animal, selon le Fonds mondial pour la nature.

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com