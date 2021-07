Un employé du NHS a souffert pendant ses vacances de l’enfer après avoir contracté une infection gastrique «agonisante» lors de vacances TUI.

L’assistante médicale Charlotte Wilde a déclaré qu’elle avait attrapé un insecte après être tombée dans une piscine couverte de moisissure dans un complexe hôtelier en Grèce.

Charlotte est restée alitée pendant des jours après être tombée dans la piscine en Grèce

L’employé du NHS a contracté le virus Shigella et s’est effondré plus tôt ce mois-ci Crédit : Charlotte Wilde

L’homme de 28 ans s’est senti gravement mal après avoir contracté le virus Shigella et s’est effondré à l’hôtel Golden Odyssey de Rhodes, en Grèce, le 3 juillet.

Charlotte, de Haycock, Merseyside, s’est rendue à A&E à Whiston, St Helens, Merseyside, à son retour au Royaume-Uni dimanche où elle a été mise sous antibiotiques.

Elle est rentrée chez elle mardi et a déclaré que les médecins lui avaient dit que le virus provenait de piscines qui n’avaient pas été nettoyées correctement.

Charlotte horrifiée a déclaré au Sun: «J’avais peur. J’étais à l’agonie, à l’agonie absolue. J’avais l’impression d’avoir donné naissance à un être humain.

«Ça m’a tué. J’avais l’impression que mes entrailles allaient tomber. Cela a duré des jours. Cela dure depuis deux semaines.

« Je ne suis pas allé dans la piscine au début. J’étais sur un lilo et je suis sorti du lilo et je suis tombé dans la piscine, puis deux jours plus tard, je me suis effondré et j’étais constamment aux toilettes 15 fois par jour.

VACANCES DE L’ENFER

« Il y a de la moisissure et des champignons autour de la piscine et sur les marches.

« Tout ce que je mangeais et buvais me revenait directement. »

Charlotte s’était rendue au centre de vacances pour des vacances d’un mois en Grèce le 25 juin, après une opération de perte de poids en trou de serrure pour enlever une partie de son estomac.

On lui a laissé une incision d’un demi-centimètre et on lui a dit qu’elle pouvait aller dans la piscine en toute sécurité après 10 jours.

Douze jours après l’opération, elle est tombée dans la piscine le 1er juillet et a commencé à se sentir gravement mal.

Mais elle a évité d’aller à l’hôpital en Grèce au cas où cela retarderait son retour au Royaume-Uni en toute sécurité.

J’étais effrayé. J’étais à l’agonie, à l’agonie absolue. Charlotte

Elle a ajouté : « Le troisième, c’est à ce moment-là que je me suis effondrée. Je sortais des toilettes. J’étais aux toilettes et j’avais tout fini mais j’avais vraiment le vertige. Je ne suis pas arrivé au lit.

«Je ne suis revenu que le neuvième. Je suis allé à la pharmacie quand j’étais à l’étranger. J’avais encore la diarrhée.

« Je prenais du paracétamol pour les crampes. J’étais constamment debout la nuit et je prenais du paracétamol et de l’imodium.

«Dimanche soir, je devais aller à A&E. J’avais si bien réussi que même les médecins m’ont dit que ça n’avait rien à voir avec ton opération.

« Ils ont dit que c’était causé par les piscines à l’étranger. Comme j’étais tellement déshydraté à cause de la diarrhée qui venait de sortir de moi.

« Plus d’eau sortait de moi que de liquide que je mettais dans mon corps. Mes lèvres ont commencé à se dessécher et à se fissurer, ce qui les a fait saigner.

Elle a ajouté que sa mère « avait essayé d’entrer en contact avec un représentant de Tui » alors qu’elle était en Grèce, et a ajouté qu’elle avait déposé « plusieurs plaintes ».

Une porte-parole de Tui a déclaré: « Nous sommes vraiment désolés d’apprendre l’expérience de Mme Wilde au Golden Odyssey Hotel Rhodes.

« Nous prenons les rapports de maladie au sérieux et avons rassuré Mme Wilde que nous étudions la question plus en détail avec l’hôtel pour résoudre sa plainte.

« Nous tenons à rassurer les clients que nous auditons régulièrement tous les hôtels que nous proposons en matière de santé et de sécurité, y compris l’hygiène. »

Des moisissures et des champignons peuvent être observés sur les bords de la piscine Crédit : Charlotte Wilde

Charlotte était tellement déshydratée que ses lèvres ont gonflé à cause de l’insecte Crédit : Charlotte Wilde

Elle avait voyagé en Grèce dans l’espoir de se détendre après sa chirurgie de perte de poids Crédit : Charlotte Wilde