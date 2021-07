Un employé du NHS, 24 ans, a été poignardé à mort par un gang d’adolescents après être entré dans leur territoire dans un «jeu insignifiant mais fatal», selon un tribunal

Un employé du NHS a été poignardé à mort lors d’une attaque frénétique par un gang à la recherche de cibles en territoire ennemi dans un « jeu mesquin mais fatal de surenchère », a déclaré un tribunal aujourd’hui.

Diplômé en marketing, David Gomoh, 24 ans, est mort de sang devant sa famille horrifiée dans l’est de Londres après avoir subi des blessures catastrophiques dans une rue près de chez lui.

La victime travaillait dans l’approvisionnement et l’approvisionnement pour le NHS lorsqu’il a été tué le 26 avril de l’année dernière au plus fort de la première vague de la pandémie.

Après avoir été violemment attaqué à Freemasons Road, Canning Town, David a réussi à se lever et à trébucher sur la courte distance de la maison, mais est décédé des suites de ses blessures choquantes, a-t-on appris au tribunal.

L’Old Bailey a appris vendredi que bien qu’il n’ait rien à voir avec la violence des gangs, David avait été choisi « presque au hasard » par des membres du Northside Newham Gang pour envoyer un message aux gangs Custom House et Beckton.

David Ture, 19 ans, sans domicile fixe, Vagnei Colubali, 22 ans, de Kendal Way à Cambridge, Muhammad Jalloh, 19 ans, sans domicile fixe, et un garçon de 17 ans de Telford, Shropshire, sont jugés pour meurtre.

Les quatre accusés seraient membres ou associés au Northside Newham Gang.

Le jury a appris qu’avant l’attaque mortelle, les quatre accusés auraient ciblé un autre homme dans le même quartier mais que l’homme – qui n’a jamais été identifié – a réussi à s’échapper.

Dans les secondes qui ont précédé l’attaque, David avait téléphoné à sa petite amie et le tribunal a appris qu’elle avait entendu quelqu’un demander « D’où venez-vous ? », suivi par les bruits d’une lutte.

Le procureur Oliver Glasgow QC a déclaré : « Qu’avait fait David Gomoh pour mériter un tel sort ? Il a eu la malchance de vivre dans un quartier de Londres fréquenté par des gangs rivaux.

« Des gangs rivaux impliqués dans une violente querelle entre eux, des gangs rivaux qui aiment s’attaquer et des gangs rivaux qui aiment se vanter de la dévastation qu’ils se sont infligés. »

M. Glasgow a déclaré que le meurtre présumé n’était pas un cas d’erreur d’identité, car les assaillants ne se souciaient pas de savoir qui avait été tué, mais seulement d’où ils venaient.

Il a déclaré au tribunal qu’en plus de poursuivre le premier homme, qui a réussi à s’échapper, les quatre accusés – voyageant dans une Dodge Caliber volée – s’étaient arrêtés vers un autre homme mais avaient décidé de le laisser seul.

« La première cible qui a réussi à s’échapper ne réalise peut-être pas à quel point il a eu de la chance, mais il ne fait aucun doute qu’il n’aurait pas évité des blessures graves – ou pire – s’il n’avait pas été aussi léger sur ses pieds », a déclaré M. Glasgow.

Les quatre accusés font face à une autre accusation de complot en vue d’infliger des lésions corporelles graves dans l’intention de l’attentat raté contre l’homme inconnu.

Un examen post-mortem a révélé que les artères carotides et brachiales de David avaient été sectionnées, que son foie avait été sectionné et que certaines des plaies avaient une profondeur de 12,5 cm et avaient été tranchées dans l’os.

M. Glasgow a déclaré: « Les conséquences d’avoir un certain nombre de gangs qui opèrent dans une zone relativement confinée ne sont pas difficiles à deviner – la rivalité, la haine, la violence et la mort ont toutes joué leur rôle dans le différend en cours entre ces groupes.

« Et c’est cette querelle en cours qui a finalement conduit au meurtre brutal de David Gomoh, un jeune homme qui n’avait rien à voir avec ce jeu mesquin mais fatal de surenchère qui se joue si souvent dans les rues de Londres. »

Le jury a appris que le soir du meurtre, les quatre accusés se sont rencontrés dans un hôtel de Stratford avant de se rendre en minicab dans une rue résidentielle calme de Plaistow.

Chacun portait un sac, selon le tribunal, censé contenir des vêtements de rechange.

À Plaistow, ils auraient changé de vêtements dans un appartement d’une rue latérale avant de récupérer la Dodge, qui avait été volée environ 10 jours auparavant et équipée de fausses plaques.

Colubali serait au volant alors qu’ils se dirigeaient vers le territoire de Custom House.

David a été choisi comme cible vers 22h22, a entendu le jury, et Jalloh, Ture et le jeune de 17 ans ont commis l’attaque mortelle et sont retournés au véhicule en quelques secondes, tandis que Colubali est resté dans la voiture.

Les quatre accusés nient le meurtre et une deuxième accusation de complot en vue de causer intentionnellement des lésions corporelles graves.

Le procès, qui devrait durer cinq semaines, se poursuit.