Un employé du métro quitte son emploi suite à un appel téléphonique dramatique avec le directeur

Alors que les gens déposent généralement un courrier de démission, une employée de Subway a quitté son emploi suite à un appel dramatique. Une vidéo de son appel à son manager est devenue virale sur les réseaux sociaux. Ava, qui était clairement frustrée par son échelle salariale et la façon dont elle était traitée au bureau, a appelé son manager et s’est disputée. Au fur et à mesure de l’échange de mots, une de ses amies l’a filmé. Le clip viral, qui a été posté sur TikTok par Ava (@avathynne), commence par une voix off, « J’ai quitté mon travail et mon ami a tout filmé. » Dans la vidéo, on peut voir Ava porter son uniforme Subway tout en parlant à son manager au téléphone. ‘Je prends ça dans le mauvais sens, je suis?’ dit-elle d’un ton sarcastique. Ava a exprimé qu’elle était offensée et blessée, ce serait donc son dernier jour au magasin. Elle a affirmé qu’elle était «littéralement victime d’intimidation» sur le lieu de travail.

« Vous me demandez quel est le problème », a-t-elle dit et a ajouté qu’elle était sûre que quel que soit le problème, il ne serait pas en mesure de le résoudre. En effet, Ava a souligné que le responsable n’avait même pas répondu à son problème ou aurait pu au moins dire: « Hé, désolé, nous en reparlerons demain. »

La vidéo Tik Tok a été partagée par une chaîne YouTube, regardez ici :

L’employée de Subway a partagé que ce n’est pas parce qu’elle ouvre le magasin tous les jours qu’elle ne doit pas être traitée équitablement. ‘Alors qui suis-je ? Que suis-je pour vous? Parce que j’ouvre votre magasin tous les jours et que vous me traitez comme ça », a-t-elle crié. Ava a rejeté la proposition de parler de la question le lendemain. Elle a dit: ‘J’ai fini, je déteste la façon dont je suis traitée ici. Je suis payé de la merde et je suis traité de la merde. Au cours de la conversation, Ava a mentionné que son manager lui avait également promis une augmentation mais ne l’avait pas encore reçue. Elle met fin à l’appel en disant simplement : « Merci pour rien. »

Jusqu’à présent, Subway n’a publié aucune déclaration sur la vidéo virale.

