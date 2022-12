Un employé des chemins de fer irlandais a payé 1 crore de roupies par an pour ne rien faire et poursuit les patrons car il s’ennuie trop

Un employé d’Irish Rail à Dublin poursuit ses patrons pour ne lui avoir fait «rien faire». Dermot Alastair Mills, directeur financier de l’entreprise, affirme qu’il s’ennuie trop après avoir été mis à l’écart et sans travail à faire après avoir dénoncé problèmes comptables irréguliers dans l’entreprise. Mills gagne 105 000 £ (1,03 crore de roupies) par an. La plupart de son temps au travail est maintenant consacré à lire le journal, à se promener et à manger des sandwichs, a rapporté Daily Mail. Bien qu’Irish Rail n’ait pas contesté cela Mills avait fait une divulgation protégée, ils affirment qu’il n’a pas été pénalisé pour la même chose.

Mills a affirmé qu’il avait été promu en 2010 mais qu’il avait dû prendre trois mois de congé de maladie en 2013 après avoir été “intimidé”. Il était ensuite revenu dans l’entreprise après un accord selon lequel il aurait le “même statut, la même ancienneté”. [and] même salaire”. Actuellement, en ne faisant “rien”, Mills fait référence au fait de ne pas être autorisé à mettre ses compétences à profit. C’est ce qu’il a dit lors d’une audience devant la Commission des relations en milieu de travail.

Mills travaille deux jours au bureau et trois jours à domicile. Il se rend au bureau à 10 heures, achète deux journaux et un sandwich. « Je rentre dans mon box, j’allume mon ordinateur, je regarde mes mails. Il n’y a pas d’e-mails associés au travail, pas de messages, pas de communications, pas de communications entre collègues”, a-t-il déclaré au Daily Mail. Il lit ses journaux et mange le sandwich. Environ une demi-heure plus tard, s’il reçoit un e-mail, il y répond et fait le travail qui y est associé si nécessaire.Il déjeune, se promène, rentre au bureau entre 14h30 et 15h, puis rentre chez lui s’il n’y a rien à faire.

La prochaine audience dans l’affaire n’aura pas lieu avant février.

Récemment, un Français anonyme a remporté un procès contre son ancienne entreprise qui l’a licencié pour “être ennuyeux” au travail. L’affaire en question a été déposée contre Cubik Partners, un cabinet de conseil en gestion, qui prétend utiliser une approche “fun”. lorsqu’il s’agit d’activités de consolidation d’équipe, notamment en encourageant les membres de son personnel à se rassembler dans des pubs après les heures de travail.Selon The Telegraph, M. T, l’homme qui a choisi de rester anonyme, a obtenu le droit légal d’être “ennuyeux” au travail , alors qu’un tribunal de Paris a condamné son employeur, estimant que l’agence avait tort de le licencier simplement pour ne pas sortir avec des collègues.

