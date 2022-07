Un «employé» démolit des maisons de luxe avec une pelleteuse pour se venger d’avoir «été viré»

Une vidéo DRAMATIQUE montre le moment où un travailleur en colère s’est vengé après avoir «été viré» en utilisant prétendument une pelle pour détruire des maisons de luxe dans une marina populaire.

Les images semblent montrer une personne utilisant l’énorme machine pour percer l’une des propriétés au bord du lac à Calgary, au Canada.

Les images semblent montrer une personne utilisant une pelleteuse pour creuser une maison de luxe au bord de l’eau 1 crédit

Certaines propriétés de la région auraient coûté plus de 8 millions de livres sterling 1 crédit

Des résidents choqués ont capturé le travail de démolition devant la caméra alors que la police se précipitait plus tard sur les lieux de la marina Pride of Rosseau, dans les lacs Muskoka.

Un homme de 59 ans, que l’on croyait être un ancien employé de la propriété, a été accusé de méfait en lien avec l’incident.

Il a également été condamné à une amende de 3 200 £ et doit comparaître devant le tribunal à une date ultérieure.

Le clip a été filmé par un témoin local le 21 juillet et montrait l’excavatrice en pleine utilisation alors qu’elle traversait sans relâche le deuxième étage d’un bâtiment du Pride Marine Group.

L’utilisateur a écrit : « Vous ne pouvez pas inventer cela. Un employé mécontent et licencié d’une marina près de notre maison du lac a cassé et détruit toute la marina avec une excavatrice.

Geordie Newlands, propriétaire de SWS Muskoka, qui exploite des marinas dans la région, a qualifié l’incident de choquant.

Il a confirmé que plus d’un bâtiment avait été endommagé et a estimé que le coût des réparations pourrait coûter des millions.

« Heureusement, personne n’a été blessé, ce qui est une bonne chose », a-t-il déclaré au Calgary Herald.

“C’était presque surréaliste ce qui s’est passé. Pour que quelque chose comme ça se produise… c’est comme de la fiction.

“C’est une petite communauté ici et c’est assez dévastateur.”

Sans entrer dans les détails, Newlands a suggéré que les compagnies de navigation locales avaient été mises à rude épreuve par les effets continus de la pandémie – entraînant des licenciements.

Il n’a pas pu confirmer si des bateaux ont été endommagés lors de l’incident.

La marina Pride of Rosseau est une escapade estivale populaire pour les habitants fortunés et dispose de plusieurs maisons de luxe et de bateaux coûteux.

Certaines propriétés de la région sont répertoriées pour plus de 8 millions de livres sterling, selon des rapports.