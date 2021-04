Une gérante de café COSTA a remporté un paiement de 14000 £ après avoir été licenciée pour avoir emporté sa veste avec elle lorsqu’une alarme incendie s’est déclenchée dans un magasin écossais.

Natalia Dudenko a évacué « à elle seule » le magasin « plein » d’Édimbourg en six minutes – devant retirer des clients âgés, handicapés et mécontents – et a attrapé son manteau alors qu’il faisait froid et qu’il pleuvait dehors.

Cependant, la directrice adjointe a fait face à une enquête et a été limogée après que ses patrons ont affirmé qu’elle avait mis trop de temps à évacuer et que récupérer sa veste constituait une faute grave.

La jeune femme de 35 ans a été accusée d’avoir mené une évacuation «confuse et désorganisée» et d’avoir mis la sécurité d’autrui en danger lorsqu’elle a été limogée par des patrons.

Maintenant, la mère mariée d’un enfant a poursuivi avec succès le géant du café pour licenciement abusif, un tribunal critiquant la chaîne populaire pour sa décision.

Un juge a jugé qu’il était « déraisonnable » pour Costa Coffee de conclure que six minutes étaient trop longues et a déclaré que Mme Dudenko récupérant sa veste méritait un avertissement écrit « tout au plus ».

Le tribunal a entendu qu’une alarme incendie s’est déclenchée dans le magasin – situé à l’intérieur d’un supermarché Tesco Corstorphine – à 15 h 03 le 23 novembre 2019, alors que la Costa était occupée car c’était un samedi à l’approche de Noël.

Sept clients «se sont plaints ou ont refusé» ou ont demandé un remboursement, certains étaient des parents avec des bébés dans des poussettes, d’autres étaient des personnes âgées ou handicapées «lentes» qui avaient besoin d’une canne.

Natalia a évacué le magasin – qui n’avait pas d’incendie – à 15 h 09 et a dit plus tard aux patrons qu’elle avait attrapé son manteau après que ses collègues aient fait de même.

Elle a déclaré: « Je ne pensais pas que cela prendrait plus de temps pour attraper nos vestes. Il faisait froid et il pleuvait dehors, je pensais que c’était raisonnable. »

Lorsqu’elle a été licenciée, un rapport d’enquête Costa a déclaré: «Le défaut de prendre en charge et d’instruire le personnel de manière efficace et efficiente pendant l’évacuation en cas d’incendie, ce qui vous empêche de contrôler la situation.

«Cela a conduit le personnel à être confus et désorganisé, incapable de contribuer à l’évacuation et donc de la prolonger.

« Cela a finalement mis l’équipe et les clients en danger. »

Natalia, qui gagnait 10,28 £ de l’heure, se plaignait d’être «singularisée» car elle avait reçu la même formation que ses collègues qui n’avaient pas fait face à des mesures disciplinaires pour avoir obtenu leurs manteaux, mais avaient perdu son appel.

Le juge de l’emploi Mel Sangster, siégeant à Édimbourg, a jugé que Costa l’avait injustement licenciée et a ordonné à l’entreprise de lui verser une indemnité de 14 400 £.

Le juge Sangster a déclaré qu’il n’était pas «raisonnable» de la renvoyer pour avoir récupéré une veste.

Elle a déclaré: « Aucun employeur raisonnable n’aurait déterminé qu’il s’agissait d’une faute grave de la part d’une personne de ne pas déclencher immédiatement une évacuation en cas d’incendie, alors que sa position était qu’elle avait légèrement retardé (de quelques secondes plutôt que de quelques minutes) pour évaluer la situation et si les lignes de sortie. étaient clairs, avant de demander à tous les clients du magasin de partir par cette route.

« Si elle ne l’avait pas fait, elle aurait peut-être orienté les clients vers un incendie ou un autre danger. L’identification de la sortie la plus sûre doit être évaluée au départ, ce qui impliquera nécessairement un délai très court. »

Natalia, qui vit maintenant à Bathgate, en Écosse, est maintenant une mère au foyer avec son bébé de neuf mois qui dit qu’il sera « difficile de trouver un nouvel emploi dans un poste similaire à temps partiel ».

Mais, s’exprimant aujourd’hui, Mme Dudenko a déclaré qu’elle espérait inciter d’autres travailleurs maltraités à se défendre.

Elle a déclaré: «Je suis reconnaissante envers ma famille et mes amis pour leur grand soutien, c’était un défi énorme d’autant plus que je n’avais ni avocat ni assistance.

«Mon cas devrait être un exemple qu’un simple employé peut toujours prouver qu’il a raison même s’il s’oppose à une grande entreprise comme Costa.

« Personne ne devrait être traité comme moi et j’aimerais encourager tout le monde à défendre ses droits et à ne jamais abandonner s’il est maltraité. »

