Un employé de Walmart mort dans un four : ce que nous ne savons pas

La police n’a pas encore déterminé la cause ni les circonstances du décès et on ne sait pas exactement comment l’employé, Gursimran Kaur, est entré dans le four.

Kaur a immigré d’Inde et a été découverte par sa mère, selon des membres de la communauté sikh locale.

« Nos pensées les plus profondes vont à notre associé et à sa famille », a déclaré une porte-parole de Walmart.

On ignore encore beaucoup de choses sur la façon dont une employée de Walmart de 19 ans a été retrouvée morte plus tôt ce mois-ci dans le four de boulangerie de son magasin – même si certains détails clés ont été révélés, notamment l’identité de la victime et la façon dont sa famille pleure désormais une « belle fille »avec« grands rêves ».

La police d’Halifax, au Canada, a mis en garde contre le « partage d’informations spéculatives » alors qu’elle entreprend ce qu’elle appelle une enquête « complexe » et longue.

Walmart a également déclaré que son personnel avait « le cœur brisé ».

Voici ce que l’on sait et ce que l’on ne sait pas sur la tragédie.

Quand le corps de l’employé de Walmart a-t-il été découvert ?

Le 19 octobre, vers 21 h 30, heure locale, la police régionale d’Halifax a été « appelée pour une mort subite » au magasin, selon un communiqué de presse du 21 octobre.

« Une femme de 19 ans employée dans le magasin a été retrouvée décédée », confirme le communiqué.

Dans une autre mise à jour du mardi 22 octobre, la police a déclaré que la jeune femme avait été « localisée dans un grand four de plain-pied appartenant au rayon boulangerie du magasin ».

Gursimran Kaur.

GoFundMe



Qui est la victime ? La communauté se souvient d’elle

Dans une déclaration à PEOPLE, un membre de la Maritime Sikh Society a déclaré que l’employée décédée était Gursimran Kaur, une immigrante indienne, et que le groupe avait créé un GoFundMe au nom de sa famille.

« Nous sommes un Sikh Gurdwara, le plus grand des provinces atlantiques du Canada », a déclaré Balbir Singh, secrétaire de la Maritime Sikh Society, à PEOPLE. « Cette collecte de fonds a commencé avec la permission de la famille immédiate, et toutes les démarches seront dirigées vers [Gursimran’s] mère. »

Selon GoFundMe, Kaur – qui était décrite comme « une belle jeune fille venue au Canada avec de grands rêves » – et sa mère travaillaient au magasin Walmart depuis deux ans.

« La communauté a été choquée par tout cet incident », a déclaré Harjit Seyan, président de la Maritime Sikh Society. a déclaré à Global News du Canada. « Nous sommes vraiment bouleversés. »

Comment a-t-elle été trouvée ?

Dans la nuit du 19 octobre, la mère de Kaur aurait tenté de retrouver sa fille après ne l’avoir pas vue pendant environ une heure, a déclaré la communauté GoFundMe. Elle s’est inquiétée lorsque le téléphone de Kaur était inaccessible, ce qui, selon les organisateurs de la collecte de fonds, était inhabituel puisque Kaur avait généralement son téléphone allumé pendant la journée.

La Maritime Sikh Society a ensuite affirmé que sa mère l’avait finalement découverte à l’intérieur du four.

« Les souffrances de cette famille sont inimaginables et indescriptibles. Ils ont besoin de votre soutien pour traverser cette période horrible », lit-on dans la description de leur collecte de fonds, qui ajoute que tous les dons iront à la famille.

Un membre local de la communauté sikh a déclaré à NBC News qu’ils ont vu la mère de Kaur « le jour où l’incident s’est produit ».

« Elle était vraiment désemparée. Elle souffrait vraiment beaucoup », a déclaré Satnam Randhawa, membre du conseil d’administration de la Maritime Sikh Society.

Le Walmart à Halifax, au Canada, où un employé a été retrouvé mort.

Alamy



Vendredi 25 octobre, la campagne GoFundMe en faveur de la famille de Kaur a permis de récolter environ 140 000 dollars et a cessé d’accepter des dons.

« Nous souhaitons exprimer notre plus profonde gratitude à tous ceux qui ont fait un don pour soutenir la famille de Gursimran Kaur pendant cette période inimaginable », ont écrit les organisateurs de la collecte de fonds sur GoFundMe. « Votre gentillesse et votre générosité ont été une source de force pour la famille alors qu’elle traverse cette tragédie. »

Les organisateurs ont expliqué qu’ils avaient décidé de « désactiver les dons » afin de « commencer le processus de distribution des fonds à la famille », ajoutant que les contributions « les aideront dans leurs prochaines étapes ».

Le GoFundMe a également déclaré que le père et le frère de Kaur se trouvaient en Inde et que des efforts étaient déployés pour les amener au Canada.

Comment est-elle entrée dans le four et est-elle morte ?

La police d’Halifax n’a pas encore atteint un point dans son enquête « où la cause et les modalités du décès ont été confirmées », ont-ils déclaré.

« Nous exhortons le public à faire attention au partage d’informations spéculatives sur les réseaux sociaux », a déclaré la police la semaine dernière dans un communiqué. « S’il vous plaît, soyez conscient des impacts que la spéculation pourrait avoir sur la famille, les collègues et les proches de la femme. »

Cependant, selon l’audio d’urgence des premiers intervenants, la femme aurait été « enfermée » dans le four.

L’appel d’environ 90 secondes, publié par Le courrier quotidiena montré un répartiteur décrivant l’incident comme un « appel de secours technique » au magasin.

« La femme est enfermée dans un four dans la boulangerie, le four est allumé, je ne sais pas si le personnel est capable de l’éteindre », a déclaré le répartiteur dans l’audio.

Cependant, peu de temps après, un autre responsable a déclaré que « la personne était sortie du four à son arrivée » et que l’affaire était en cours de traitement par la police régionale.

La police n’a pas précisé comment la femme était entrée dans le four ni fourni d’autres mises à jour publiques dans le cadre de son enquête.

Le magasin reste fermé

Le ministère du Travail, des Compétences et de l’Immigration de la Nouvelle-Écosse a initialement « émis un ordre d’arrêt des travaux pour la zone de la boulangerie » du Walmart à Halifax, puis l’a levé le lundi 28 octobre, a déclaré un porte-parole à PEOPLE.

« L’ordre d’arrêt des travaux a été levé lorsque la conformité a été confirmée, permettant ainsi aux opérations de boulangerie de reprendre en toute sécurité si Walmart décidait de le faire », a déclaré le porte-parole dans un communiqué.

Cependant, l’établissement « restera fermé jusqu’à nouvel ordre », selon une porte-parole de Walmart.

« Nos pensées les plus profondes vont à notre associé et à sa famille », a déclaré la porte-parole, Amanda Moss. « Notre objectif reste de prendre soin de nos associés et de nous assurer qu’ils reçoivent le soutien dont ils ont besoin. Comme la police l’a déclaré, il s’agit d’une affaire très complexe et l’enquête est en cours. »

Moss n’a pas commenté d’autres détails de l’incident, notamment si Kaur, l’employée, travaillait lorsqu’elle a été retrouvée morte.