Un employé de Walmart atteint du syndrome de Down a combattu le détaillant géant

Marlo Spaeth (à gauche) a été licencié de Walmart en juillet 2015, après y avoir travaillé pendant près de 16 ans. Sa sœur, Amy Jo Stevenson, est depuis engagée dans une bataille juridique avec le géant de la vente au détail. Elle a déposé une plainte pour discrimination auprès de la Commission américaine pour l’égalité des chances dans l’emploi. Amy Jo Stevenson

Marlo Spaeth a vécu pour – et aimait – son travail dans un Walmart du Wisconsin. Puis, après près de 16 ans de travail là-bas, Walmart l’a brusquement licenciée en 2015. Spaeth, qui a le syndrome de Down, a été dévasté. Sa sœur et tutrice légale, Amy Jo Stevenson, a déclaré que Spaeth « s’était rapidement transformée en une coquille » et avait perdu le sens du but qu’elle avait obtenu de son travail au Walmart Supercenter de Manitowoc, où elle avait prospéré en interagissant avec les clients et avait reçu des éloges. des superviseurs dans les évaluations de rendement. Spaeth, 55 ans, a cessé de venir au téléphone et couvrait son visage lorsque quelqu’un voulait la prendre en photo. Et quand une publicité Walmart passait à la télévision, ou quand un camion de l’entreprise passait, elle enfouissait sa tête dans ses mains. « Pourquoi moi ? Pourquoi m’ont-ils fait ça ? Spaeth a demandé à plusieurs reprises à sa sœur. « Ce n’était rien de moins que traumatisant », a déclaré Stevenson dans une interview à CNBC. « C’était dur, très difficile à regarder. » Au cours des six dernières années, Stevenson – et la US Equal Employment Opportunity Commission – ont été enfermés dans une bataille juridique au nom de Spaeth avec Walmart. La semaine dernière, un jury d’un tribunal fédéral de Green Bay, dans le Wisconsin, n’a pris que trois heures de délibérations pour conclure que Walmart avait violé la loi fédérale dans son traitement de Spaeth. Les jurés ont estimé que l’entreprise avait fait preuve de discrimination à l’encontre de Spaeth lorsqu’elle a refusé de tenir compte de son handicap en rétablissant ses heures de travail récemment ajustées à un quart de travail dans lequel elle avait bien travaillé pendant plus de 15 ans. L’Americans with Disabilities Act oblige les employeurs à faire des aménagements raisonnables pour les travailleurs et les clients.

Prix ​​du jury historique

Le jury a ordonné au géant de la vente au détail de payer plus de 125 millions de dollars de dommages et intérêts, l’un des plus élevés de l’histoire de l’agence fédérale pour une seule victime. Ces dommages ont été réduits par le juge à 300 000 $, le maximum autorisé par la loi. Walmart risque toujours d’être condamné à payer des frais supplémentaires, ainsi que la perte de salaire et d’intérêts de Spaeth. Le détaillant pourrait également être contraint par le juge d’apporter des modifications à l’entreprise à la suite du verdict. Walmart est le plus grand employeur privé du pays, avec plus de 2,3 millions de travailleurs dans le monde. La société a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de près de 560 milliards de dollars. Trois héritiers du fondateur de Walmart, Sam Walton — Alice Walton, Jim Walton et Rob Walton — étaient respectivement les numéros 10, 11 et 12 sur la liste Forbes des « Américains les plus riches », chacun d’eux ayant une fortune évaluée à environ 62 milliards de dollars chacun. Walmart n’a pas dit s’il ferait appel du verdict dans l’affaire Spaeth, mais a déclaré qu’il examinait ses options. « Nous prenons au sérieux le soutien de tous nos associés et pour les personnes handicapées, nous accueillons régulièrement des milliers de personnes chaque année », a déclaré le porte-parole de la société Randy Hargrove dans un communiqué. « Nous avons essayé pendant plus d’un an de résoudre cette affaire avec l’EEOC pour éviter les litiges, mais les demandes de l’EEOC étaient déraisonnables », a-t-il déclaré. Stevenson, cependant, a déclaré que Walmart n’avait pas manifesté de remords ni pris de mesures qui pourraient empêcher un autre employé de subir une discrimination similaire. Elle sait quels changements elle aimerait voir dans le magasin Manitowoc et dans tous les autres Walmart du pays. Elle souhaite que tous les employés et directeurs de Walmart soient informés de leurs droits et exigences en vertu de l’ADA, avec le cas de sa sœur comme exemple.

« Une note de Marlo Spaeth »

« J’imagine un mémo de Marlo Spaeth accroché dans chaque Walmart qui dit: » Vous ne pouvez pas faire ça « », a déclaré Stevenson. Reste à savoir si Stevenson obtiendra ce souhait pour un mémo de Marlo Spaeth. L’EEOC a déclaré qu’il prévoyait de rechercher des recours non monétaires, selon Justin Mulaire, un avocat de l’agence fédérale qui s’est entretenu avec CNBC. Il a refusé d’identifier ces remèdes. Les recours dans des affaires passées ont consisté à demander au tribunal d’ordonner la réintégration d’un employé licencié illégalement et à exiger une formation obligatoire à l’échelle nationale pour les gestionnaires ou les employés. Hargrove a déclaré que Walmart n’avait pas modifié ses politiques d’entreprise, mais a déclaré que les dirigeants « révisent, révisent ou améliorent continuellement en fonction des modifications apportées à la loi ». Il a refusé de dire si Walmart offrirait le travail de Spaeth, affirmant que l’affaire était toujours en cours. Le procès a conduit à une série de moments difficiles pour Spaeth et Stevenson. Stevenson et Spaeth ont enduré des heures de questions de la part des avocats de Walmart pendant le combat, qui a commencé lorsque l’EEOC a constaté que les revendications des femmes étaient fondées et a poursuivi Walmart. Ils ont pleuré la mort de leur mère, Sandra Barnes, qui avait aidé Spaeth à postuler pour le premier emploi chez Walmart et qui était une championne des personnes ayant une déficience intellectuelle. Et Walmart a forcé Spaeth à passer des heures d’examens psychologiques, ce qui l’a laissée abattue et sanglotant de manière inconsolable sur le siège passager d’une voiture. Dans un communiqué, Hargrove a déclaré que les évaluations menées par les deux parties « constituent une partie commune des litiges pour traiter des allégations comme celles soulevées dans cette affaire, et nous avons essayé d’être respectueux envers Mme Spaeth lors de son évaluation ». Jasmine Harris, professeure de droit à l’Université de Pennsylvanie spécialisée dans la législation anti-discrimination, a déclaré que les détaillants placent souvent des employés handicapés à l’avant du magasin. Ils les présentent dans les supports marketing et les rapports de responsabilité sociale. Avec le verdict, cependant, Harris a déclaré que les jurés avaient envoyé un message clair à ces employeurs: Spaeth – et tant d’autres personnes handicapées – ne sont pas des affaires ou des accessoires de charité, mais des candidats à l’emploi qualifiés et des employés contributeurs.

Employé, puis licencié

Spaeth a commencé à travailler en 1999 en tant qu’associé des ventes au Walmart Supercenter de Manitowoc, une petite ville de l’est du Wisconsin sur les rives du lac Michigan. Quatre jours par semaine, pendant près de 16 ans, Spaeth a pris le bus pour se rendre au magasin où elle a rangé les allées, plié les serviettes, traité les retours et adoré les clients. Le quart de travail de Spaeth pendant la grande majorité de son mandat chez Walmart s’est déroulé de midi à 16 heures. Une fois la journée terminée, elle a pris le bus pour rentrer chez elle, à temps pour un dîner matinal. Mais en novembre 2014, les horaires de Spaeth ont changé lorsque le magasin Walmart a commencé à utiliser un système de planification informatisé conçu pour faire correspondre les niveaux de personnel avec le trafic client, selon les dossiers du tribunal. L’horaire de Spaeth a été modifié de 13 h 00 à 17 h 30, selon le procès. Spaeth a eu du mal à s’adapter au changement. Stevenson a déclaré dans des documents judiciaires et des entretiens que Spaeth se sentait malade, surchauffé et stressé par l’horaire perturbé. Le Dr David Smith, fondateur de la Down Syndrome Clinic of Wisconsin à Milwaukee, a témoigné devant le tribunal que la réponse de Spaeth reflétait les défis de nombreuses personnes trisomiques, qui ont des difficultés avec les changements de routine quotidienne et d’autres transitions. Spaeth et sa sœur ont demandé à plusieurs reprises aux superviseurs de rétablir son ancien emploi du temps. Mais Walmart a refusé, selon le procès. Spaeth quittait le magasin plus tôt certains jours, craignant de rater le bus ou son dîner à la maison. Walmart a commencé à compter ces jours comme des « quarts de travail incomplets », qui ont été réservés comme une absence, au lieu de départs anticipés approuvés par le directeur comme ils l’avaient été dans le passé, selon les dossiers du tribunal. Finalement, le magasin a pris des mesures disciplinaires contre Spaeth, la licenciant en juillet 2015 pour absentéisme excessif. Même après le licenciement de sa sœur, Stevenson a déclaré qu’elle pensait que la situation pouvait être corrigée. Elle a prévu une réunion avec les superviseurs du magasin, apportant une copie imprimée des exigences de l’ADA et une copie des documents de résiliation de Spaeth, dans laquelle une case était cochée indiquant qu’elle était réengageable.

EEOC prend le cas

Lorsque les directeurs de Walmart ont de nouveau dit non, Stevenson a déposé une plainte auprès de l’EEOC et a ensuite reçu une lettre disant que l’agence prendrait l’affaire en main. Dans leur procès, les avocats de l’EEOC ont déclaré qu’en vertu de l’ADA, si Walmart modifiait les horaires de Spaeth, ce serait un aménagement raisonnable pour son handicap et ne constituerait pas un fardeau pour Walmart ou le magasin où elle travaillait. Ce magasin est ouvert 24 heures sur 24 et compte plus de 300 employés. Les avocats de l’EEOC ont noté que dans les dépositions, les superviseurs de Walmart avaient déclaré que d’autres vendeurs seraient heureux de prendre les heures supplémentaires qui s’ouvriraient si Spaeth recevait son ancien emploi du temps. Ils ont également noté qu’en donnant les heures à un associé moins expérimenté, Walmart pourrait réellement économiser de l’argent. En raison de son mandat au magasin, le salaire de Spaeth était passé à 12,50 $ l’heure, plus que ce que serait payé un travailleur débutant. Mais les avocats de Walmart ont fait valoir que Spaeth n’était pas une personne handicapée qualifiée car elle n’était pas en mesure de venir travailler ou de rester au travail de manière fiable. Walmart et Stevenson se sont affrontés à propos d’examens psychologiques supplémentaires, après que Spaeth ait été bouleversé par une session précédente. Un avocat de Walmart a demandé à Stevenson ce qu’elle ferait si elle devait choisir entre un examen plus approfondi de sa sœur ou le rejet de l’affaire. Stevenson a finalement décidé d’autoriser deux heures supplémentaires d’examens de sa sœur. « Ils rendaient aussi difficile que possible le maintien de l’affaire », a déclaré Stevenson. « Et c’était juste méchant. C’était méchant. »

Marlo Spaeth (à gauche) « est devenue une coquille » lorsqu’elle a été licenciée de son travail chez Walmart, a déclaré sa sœur Amy Jo Stevenson. Elle ne viendrait pas au téléphone ou ne se ferait pas prendre en photo. Source : Amy Jo Stevenson

« Elle pleurait et je pleurais »