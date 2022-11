Un employé de Twitter compare le temps qu’il reste dans l’entreprise à de la laitue alors qu’Elon Musk continue de tirer

Vous vous souvenez de Liz Truss contre The Lettuce ? La course virtuelle qui a rendu Internet accro pendant des jours. Après quelques semaines, une petite modification a été apportée et maintenant c’est un employé de Twitter contre The Lettuce. Cela intervient alors qu’Elon Musk commencera à licencier des employés de Twitter à partir de ce week-end. Les employés de Twitter ont été informés dans un e-mail vu par le New York Times que les licenciements commenceraient vendredi et ont reçu l’ordre de ne pas entrer au travail ce jour-là. Cependant, le nombre total de licenciements que la société envisageait n’était pas mentionné dans le courriel.

Pour donner un peu d’humour, un employé de Twitter a partagé une photo de laitue et une tablette avec le logo Twitter. Avec cela, il a demandé aux gens ce qui durerait plus longtemps ? son travail vis-à-vis de son employé se connecter à Twitter ou la laitue ? “Mon employé se connecte @Twitter contre Lettuce Allons-y”, lit-on dans la légende.

Mon identifiant employé @Twitter vs laitue

Allons-yoooooooo pic.twitter.com/bgkZiLmH8T — Sheon Han (@sheonhan) 3 novembre 2022

Le tweet est devenu viral avec plus de 34 000 likes. De plus, les internautes ont apporté des réponses hilarantes. Regarde:

La laitue imagine ses chances pic.twitter.com/KtGHfBVpwA – Cindy K (@_Cindy_K) 3 novembre 2022

La laitue contrôle déjà la Grande-Bretagne, pourquoi lui donnons-nous plus de pouvoir ? – Des robots partout (@SmallRobotArmy) 3 novembre 2022

Lequel durera plus longtemps ? Seul le temps nous le dira. C’est une question pour les âges – ou du moins cette semaine. — Chercheur en technologie (@SocScaleTech) 3 novembre 2022

Je suis d’enracinement pour vous mais la laitue a probablement de meilleures chances car ce n’est pas un employé de Twitter — Goofrider (@goofrider) 3 novembre 2022

C’est une unité de mesure britannique. Si vous êtes aux États-Unis, vous devriez utiliser le Scaramucci pour vous familiariser avec votre public américain. — Steen Simonsen (@Steenws) 3 novembre 2022

Pendant ce temps, l’e-mail envoyé aux employés disait: “Dans un effort pour placer Twitter sur une voie saine, nous passerons par le processus difficile de réduction de notre main-d’œuvre mondiale.” Il a également été signalé que Musk révoquait la politique de travail de n’importe où que Twitter propose à ses employés. On ignore actuellement si les employés de Twitter basés en Inde font également partie du plan de licenciement de Musk.

Récemment, une image a fait surface en ligne qui aurait montré un employé de Twitter assoupi dans les bureaux du siège social de Twitter et a déclaré que Musk faisait pression sur le personnel pour qu’il fasse des heures supplémentaires pour respecter des délais stricts et qu’il consacre 80 heures par semaine.

