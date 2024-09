Un employé de Sweet Baby Inc. admet que son objectif est de « réduire en cendres l’industrie du jeu vidéo »

Un employé de Sweet Baby Inc. nommé Camerin Wild, qui prétend être non binaire, a admis que son objectif est de « réduire en cendres l’industrie du jeu vidéo ».

Dans une présentation intitulée « Comment s’en tirer avec un meurtre qui subvertit les attentes du genre » au Game Developers of Color Expo découvert par YouTubeuse KirscheWild se présente en disant qu’il est un « concepteur narratif et un lecteur sensible dans une entreprise appelée Sweet Baby Inc. »

Sauvage, qui selon Jeux Moby travaillé sur Contes de Kenzera : Zau, Suicide Squad : Tuez la Ligue des Justiciers, Alan Wake II, L’équipe : Motorfest, Royaume des années 80et Dieu de la guerre : Ragnarök, « Les histoires que nous nous racontons sont bien plus que du divertissement. Elles nous permettent de susciter le débat et de préserver nos valeurs et nos croyances collectives. Et nous pouvons et devons créer des contenus meilleurs, plus vastes et plus représentatifs », a-t-il ajouté.

Ensuite, dans une diapositive intitulée « Cool, alors pourquoi suis-je ici ? », l’un des points clés est « Brûler l’industrie du jeu vidéo jusqu’au sol. »

Dans la diapositive suivante intitulée « Alors pourquoi suis-je encore là ? », l’un des points clés est le suivant : « Pour prouver que l’espace où la blancheur n’a pas à vivre est celui où se racontent certaines des meilleures histoires. »

Wild explique : « Beaucoup d’entre nous qui luttent pour des jeux et des histoires plus inclusifs n’ont pas le choix lorsqu’il s’agit de se sentir mal à l’aise. Beaucoup d’entre nous qui existent simplement n’ont pas le choix. Ce qui rend souvent la situation très difficile. Mais récemment, j’ai commencé à réaliser que c’est dans l’inconfort ou dans l’endroit où la blancheur n’a pas à vivre que se racontent certaines des meilleures histoires. Et c’est là que vit la narration de genre. »

Plus tard dans la présentation, Wild explique pourquoi Selles flamboyantes est son film préféré. « La raison pour laquelle je l’aime, au-delà de l’humour burlesque et des blagues sur les pets à la Mel Brooks, c’est que Blazing Saddles est extrêmement conscient des inégalités sociales et trouve son humour dans cette obscurité, ce qui signifie que je peux rire d’une manière cathartique. C’est un film qui ne fait pas de blagues sur moi, mais pour moi. Et je pense que c’est vraiment génial. »

« Parce que ça se voit dans le texte, mais c’est aussi un fait que Brooks a travaillé avec des auteurs noirs pour s’assurer que les blagues se fassent aux dépens de la blancheur et qu’elles érodent une hiérarchie sociale absurde. C’est délibérément et de manière inattendue un récit qui contribue à la libération de personnes comme moi. Ce n’est pas respectueux. C’est offensant. Mais, oui, cela offense les bonnes personnes, ce qui est pour moi le but d’un travail de genre vraiment incisif et intentionnel. »

Dans un moment ironique de sa présentation, Wild a partagé une pépite de vérité : « En fin de compte, si vous racontez une histoire qui ne touche pas son public, qui ne sonne pas vrai ou qui ne va pas dans la bonne direction, le problème n’est pas qu’elle est simplement insensible. Le problème est qu’elle est mauvaise. »

Cependant, il souligne ensuite Django Unchained En guise d’exemple, Wild a expliqué son point de vue : « Une version de l’art sans contexte est censée mettre les gens mal à l’aise. En tant qu’auteur, Quentin Tarantino se sent comme quelqu’un qui s’accroche à la nervosité alors qu’il n’a pas vraiment de tragédie humaine à explorer en profondeur. Ils ne comprennent pas que la croissance vient du traumatisme, bien sûr, mais aussi de la joie. »

« Il a une mentalité du genre « rien ne vaut rien » qui, je pense, est inébranlable dans les valeurs patriarcales de la suprématie blanche », a affirmé Wild.

La présentation se transforme ensuite en une critique de Tarantino avec Wild déclarant : « Je pense vraiment [Tarantino’s] Il faut critiquer son travail pour qu’il disparaisse. Et il faut s’adresser spécifiquement à lui dans toute discussion sur son travail. Car Tarantino est capable de réaliser des films de genre, mais le genre qu’il a choisi avec Django est la Blaxploitation.

« Et pourquoi ? J’ai mes propres théories », a poursuivi Wild. « Personnellement, je pense que c’est la même chose que nous voyons avec n’importe quel créateur non noir qui pense que les Noirs sont cool, mais qui ne peut pas vraiment examiner la nature avide de leurs sentiments ou leur propre rôle dans les histoires de Noirs. Des gens qui dans leur vie ont rencontré une personne noire avec laquelle ils voulaient suivre, baiser ou se lier d’amitié, et qui n’ont jamais résolu le problème. C’est l’équivalent d’un petit garçon tirant les nattes d’une petite fille, mais c’est un cinéaste blanc avec de la peinture noire. »

Après environ 10 minutes de révision Django Unchained et en le comparant à Selles flamboyantesWild a déclaré : « On peut sans doute dire que [Django Unchained] Cela n’aurait jamais dû exister, car la vérité est que certaines histoires ne sont pas à vous. À moins que vous ne soyez prêt à vous retirer de la scène en tant que personne blanche, vous n’êtes pas équipé pour raconter une histoire sur une expérience noire. Cependant, si vous êtes prêt à mettre votre propre ego de côté, vous pouvez aller de l’avant et faire Selles flamboyantesquelque chose de grand.

Il a ensuite conclu la présentation en expliquant que « un bon genre commence par une bonne représentation au sein de l’équipe créative. Les fondations du projet doivent être solides ».

Wild affirme également que « l’identité de vos personnages – en particulier de vos héros – doit définir leurs défis dans le récit, mais elle doit également définir leurs triomphes. »

Enfin, Wild affirme que « un bon genre doit tenir compte de sa relation au pouvoir ».

Que pensez-vous du fait que Wild ait admis que l’un de ses objectifs était de « réduire en cendres l’industrie du jeu vidéo » ?

