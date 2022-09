Un employé de SBI se déguise en roi Mahabali pour les clients d’Onam, la vidéo devient virale

Pour marquer l’occasion propice d’Onam, le festival annuel des récoltes du Kerala, un employé de la State Bank of India (SBI) a décidé de le célébrer d’une manière unique. Un clip partagé par un utilisateur sur Twitter montrait l’employé déguisé en légendaire roi Mahabali pour célébrer Onam. La photo désormais virale provient d’une succursale SBI à Thalassery, Kerala. La vidéo est partagée des centaines de fois sur le site de micro-blogging. La légende du message louait l’employé de la succursale SBI Thalassery et reconnaissait son esprit et son bon sens.

Découvrez le clip qui vous fera sourire ici :

Un personnel de @TheOfficialSBI Services de distribution Tellicherry au comptoir habillé comme le légendaire roi Mahabali dont les visites annuelles tombent sur le #Onam journée. Félicitations à son esprit et à son bon sens 👏👏 @opmishra64 #Kerala pic.twitter.com/jELIGsKowl – Nixon Joseph (@NixonJoseph1708) 4 septembre 2022

La vidéo, qui a maintenant dépassé trois vues lakh, montrait le membre du personnel remplissant ses fonctions avec confiance dans son costume de roi Mahabali. Les gens sont aperçus en train de faire des affaires comme d’habitude autour de lui. Les internautes l’ont félicité et ont apprécié son geste novateur d’essayer de mélanger le travail avec sa culture unique.

Réagissant au clip, un utilisateur a commenté : “Une nouvelle façon de mélanger la culture, le service et le marketing” tandis qu’un autre a écrit : “Applaudissez l’esprit Onam ! Ce personnel est vraiment courageux et j’applaudis qu’étant donné qu’à l’université, les gars qui assistaient rarement aux cours s’appelaient Mahabali ! » Un commentaire du ROFL disait : « Génial et appréciable. Son Praja serait heureux s’il effectuait des paiements sans chèque ni compte débiteur, comme Aashirwad.

Cependant, il y avait aussi une section d’utilisateurs de Twitter qui ont critiqué l’employé pour avoir choisi de s’habiller pour le festival et de ne pas porter de vêtements formels, généralement une règle pour les employés de SBI. Quelques commentaires disaient: «Bien monsieur. Nous n’ouvrons pas de salon. Peut-être convivial, mais il y a une règle de code vestimentaire, qui doit être suivie » et « Je pense que SBI a des directives sur le code vestimentaire. Si cela est apprécié et autorisé, les succursales peuvent avoir plus de théâtre que de service.

Le festival d’Onam tombe généralement pendant le mois malayali de Changham et marque également le retour du roi Mahabali. Au Kerala, c’est un festival d’une semaine qui est célébré en grande pompe et avec enthousiasme. Les gens nettoient et décorent leurs maisons, conçoivent des rangolis avec de la poudre de riz ou des fleurs fraîches, portent de nouveaux vêtements et rendent visite à leurs amis et à leur famille. Cette année, les festivités d’Onam ont commencé le 30 août et se poursuivront jusqu’au 8 septembre.

