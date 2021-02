C’est le facteur «arrogant» qui a affirmé qu’il était «trop assommé» pour aider un retraité fragile tombé dans la neige.

Thomas McCafferty a été suspendu par le Royal Mail pour avoir refusé d’aider Patricia Stewart, 72 ans, lorsqu’elle a perdu pied et est tombée sur ses marches glacées alors qu’elle tentait de récupérer un colis qu’il lui avait laissé.

M. McCafferty, 51 ans, a répondu à ses appels à l’aide en lui disant: « Je ne peux pas aider, je suis trop assommé », puis s’est éloigné.

Appelant par-dessus son épaule, McCafferty a dit à Mme Stewart de mettre ses pantoufles alors qu’il s’éloignait, qui s’étaient détachées lors de sa chute.

L’incident dans le village de Bainford, Falkirk, a eu lieu pendant le mois de février le plus froid depuis 1955.

Il a été mis au jour après que des images de la caméra de la sonnette d’un voisin aient été publiées sur les médias sociaux et ont gagné du terrain dans le monde entier.

Sur la photo: Thomas McCafferty est identifié comme le postier de Royal Mail qui a laissé Patricia Stewart, 72 ans, dans la neige après sa chute en récupérant un colis parce qu’il était « trop assommé »

La famille de Mme Stewart a déclaré que le postier devrait être limogé et a affirmé que Mme Stewart, qui souffre d’ostéoporose due à une maladie osseuse et utilise un cadre Zimmer pour se déplacer, aurait pu mourir.

McCafferty, qui n’est pas le facteur régulier du retraité, n’a pas non plus alerté les voisins alors qu’il continuait ses tournées et ne prenait pas la peine de les alerter du sort de Mme Stewart.

Il pourrait maintenant faire face au limogeage si les patrons de Royal Mail le déclarent coupable de faute grave.

Il n’était pas chez lui hier alors que MailOnline l’a approché pour un commentaire, mais n’a pas encore présenté ses excuses à Mme Stewart pour son comportement.

Un voisin a déclaré à MailOnline: « Il n’a pas été vu ces derniers jours, mais les gens parlent de lui.

«Je n’ai pas vu la vidéo, mais ce n’est pas quelque chose que les gens attendent des membres de la communauté locale et en particulier d’un facteur. Nous sommes très unis ici.

Patricia Stewart (photo), qui souffre d’ostéoporose, a glissé et s’est cogné la tête alors qu’elle se penchait pour ramasser deux colis laissés à la porte de sa maison à Bainsford, près de Falkirk

Patricia a été heureusement secourue par Karolina Domska, la conductrice d’Hermès, âgée de 22 ans, 20 minutes plus tard, qui l’a aidée à se relever, l’a ramenée chez elle et a appelé ses voisins pour plus d’aide

«Nous aimons penser que nous nous entraiderions dans le besoin.

Mme Stewart n’a été sauvée que lorsqu’un chauffeur Hermès Karolina Domska, 22 ans, est arrivé 20 minutes plus tard.

Elle l’a trouvée trempée et sanglotant dans la neige pieds nus avec ses pantoufles à proximité et a immédiatement rallié les voisins pour l’aider.

La nièce de Mme Stewart, Sheryl Harkins, a déclaré: « Notre facteur habituel est adorable.

«Mais ce que ce monsieur a fait est dégoûtant. Il mérite tout ce qu’il va obtenir.

«Il semble assez connu dans le secteur postal et y travaille depuis plus de 20 ans.

L’incident a été capturé à la sonnette Ring d’un voisin et a montré au travailleur s’éloigner

« Les postiers à qui j’ai parlé refusent de travailler à nouveau avec lui et on m’a dit qu’il serait transféré dans un autre bureau, mais j’espère qu’ils ne travailleront pas non plus avec lui.

«Il ne devrait pas travailler avec le public.

«Les postiers et les postiers à la retraite m’ont envoyé tellement de messages à propos de ce type et il semble être connu pour être arrogant.

Mme Stewart est une grand-mère de deux enfants. Elle a vécu seule après la mort de son mari il y a dix ans.

Elle a déclaré: « Je me sentais un peu étourdi. Je suis tombé de la marche du haut vers le bas et je me suis cogné la tête. Je ne pouvais tout simplement pas me lever.

‘J’ai crié au facteur de m’aider et il est revenu.

Le facteur peut être entendu dire à Patricia de mettre ses pantoufles car elles tombaient à l’automne

‘Mais il a dit:’ Je travaille depuis tôt ce matin et je suis assommé ‘, puis il est parti.

«Sans les gens qui ont aidé, j’aurais été allongé là pendant des heures.

Sheryl a ajouté: « Des gens de Russie ont essayé de me contacter, des familles américaines se sont mises en contact.

«Les gens sont juste dégoûtés. S’il n’y avait pas d’images, je pense que personne ne le croirait.

«Même s’il ne l’avait pas soulevée, il aurait pu appeler un voisin ou quelqu’un. C’est inhumain de faire ce qu’il a fait.

«Vous ne traiteriez pas un chien comme ça.

La nièce de Patricia, Sheryl Harkins, 36 ans, a accusé le facteur d’avoir laissé sa tante « mourir » dans la neige

« Il aurait pu me contacter pour m’excuser, mais il ne l’a pas fait et un facteur m’a dit qu’il ne pensait pas qu’il avait fait quelque chose de mal.

« Si tel est le cas, nous n’allons pas obtenir d’excuses de ce type, si c’est sa mentalité.

« Nous voulons qu’il soit exposé, c’est pourquoi nous avons publié la vidéo sur Facebook, car ce n’est pas acceptable.

« J’attends toujours une réponse officielle de Royal Mail sur ce qui arrive au gars.

« Nous devrions avoir le droit de connaître le résultat de leur enquête. »

Le traitement de l’état de santé de Mme Stewart, y compris les analyses et les opérations, a été retardé en raison des verrouillages de coronavirus.

Il est entendu que l’ancienne responsable des services sociaux est tombée un jour après avoir reçu un vaccin contre le coronavirus.

Mme Stewart a déclaré: « Je n’ai rien fait de mal. Je suis une personne sympa. Je ne pouvais pas croire qu’il s’était éloigné et m’avait laissé et qu’il n’avait demandé l’aide de personne.

«Je suis toujours sous le choc.

Hier soir, un porte-parole de Royal Mail a déclaré: « Royal Mail s’attend à ce que nos employés respectent les normes de comportement les plus élevées lors des livraisons et des collectes à tout moment.

«Nous rappelons régulièrement à nos postiers et postières le rôle important qu’ils jouent dans leurs communautés locales.

« Nous avons été très désolés d’apprendre cet incident et la détresse que cet incident a causé.

«Nous avons été en contact avec le client concerné pour présenter des excuses et pour l’informer que nous enquêtons sur cet incident.