Un employé de RBC souffrant d’épuisement professionnel, d’anxiété et de dépression perd sa demande de prestations d’invalidité

Il y a quelques années à peine, le planificateur financier de la Banque Royale a remporté des prix de performance pour avoir attiré autant d’affaires dans sa succursale de Québec.

Mais plus tôt cette année, dit-il, la pression d’atteindre les objectifs de vente – aggravée par le décès d’un membre de la famille et un cambriolage à la maison – est devenue trop forte.

Il dit qu’il ne pouvait pas manger, qu’il ne pouvait pas dormir plus de quelques heures par nuit et qu’il se sentait constamment stressé, anxieux et épuisé. Même sortir du lit était une corvée.

Tout cela a affecté son travail.

« C’était de plus en plus difficile chaque jour », a-t-il déclaré à Go Public. « C’était difficile de se concentrer et j’oubliais des choses pour des clients ou des rendez-vous. »

CBC News ne révèle pas son identité, car il craint des répercussions professionnelles.

Son médecin a diagnostiqué un épuisement professionnel sévère et a prescrit un arrêt de travail et une psychothérapie.

Mais lorsqu’il a demandé une invalidité de courte durée pour prendre cette pause, Manuvie – qui fournit des prestations d’assurance à RBC – a rejeté la demande.

L’employé est en arrêt de travail sans salaire depuis quatre mois. RBC lui a dit qu’il devait retourner au travail la semaine dernière ou qu’il serait congédié.

« Je n’arrive pas à croire qu’en 2023, avec le grand discours que les entreprises donnent sur la bienveillance [about mental health]ils m’ont juste envoyé une lettre disant : ‘Retournez au travail' », a-t-il dit.

Après que Go Public a contacté RBC, la banque a envoyé une autre lettre à son employé indiquant qu’elle examinait de nouvelles informations, de sorte que son licenciement est en attente.

REGARDER | Demande d’invalidité refusée : RBC a menacé de licencier un employé qui avait demandé un congé lié au stress Un planificateur financier de RBC affirme que son travail sous haute pression a contribué à l’épuisement professionnel, à l’anxiété et à la dépression. Mais comme il l’a dit à CBC Go Public, lorsqu’il a demandé une invalidité de courte durée, son assureur a refusé la demande et RBC a menacé de le congédier.

Des taux d’épuisement professionnel « trop ​​élevés »

Plus d’un Canadien sur cinq a déclaré être « fréquemment » victime d’épuisement professionnel dans un récent sondage en ligne de l’organisme à but non lucratif Recherche en santé mentale Canada (MHRC).

Un autre 34 pour cent des répondants ont déclaré éprouver « parfois » de l’épuisement professionnel. L’enquête en ligne auprès de plus de 5 500 personnes a été menée en mars et avril de cette année.

« Nous n’avons pas suffisamment accordé la priorité à la santé mentale en milieu de travail », a déclaré Michael Cooper, statisticien et vice-président du développement au MHRC.

« Les taux d’épuisement professionnel de tout le monde restent trop élevés. »

Une psychologue de Toronto – qui dit que sa pratique voit un nombre croissant de personnes souffrant d’épuisement professionnel – dit également que les employeurs ne font pas assez pour résoudre le problème.

« De nombreux lieux de travail commencent à utiliser le langage pour promouvoir le bien-être mental », a déclaré le Dr Taslim Alani-Verjee. « Mais les gens qui ont le pouvoir de prendre des décisions… leurs points de vue ne changent pas. »

Elle dit que l’épuisement professionnel, s’il n’est pas contrôlé, peut s’accompagner de graves maladies mentales, ce qui conduit souvent les employés à se tourner vers leurs assureurs pour une pause.

Malgré sa prévalence dans la société, Alani-Verjee dit que l’épuisement professionnel est largement mal compris.

C’est un « épuisement des ressources », a-t-elle déclaré, qui peut provoquer des symptômes tels que des changements importants dans l’énergie et la motivation, le choix de s’isoler socialement et de se désengager des tâches quotidiennes.

« Nous vivons dans une culture qui interprète l’épuisement professionnel de manière assez légère… plutôt qu’une façon pour nous de considérer qu’une personne est bien au-delà de ses capacités en ce moment. »

Burnout non reconnu pour la couverture

Manuvie a d’abord rejeté la demande d’invalidité de courte durée de l’employé parce que l’entreprise ne la reconnaît pas comme une condition couverte.

Lorsqu’il est retourné chez son médecin pour des tests médicaux supplémentaires, il a également été diagnostiqué avec un trouble anxieux généralisé et un épisode dépressif majeur – pas rare, selon Alani-Verjee.

« L’épuisement professionnel devient en quelque sorte un terme générique pour ces symptômes dépressifs majeurs et ces symptômes d’anxiété », a-t-elle déclaré.

Le psychologue clinicien, le Dr Taslim Alani-Verjee, affirme que l’épuisement professionnel est un problème médical largement mal compris. (Keith Whalen/CBC)

Fort de ce diagnostic, l’employé a tenté à nouveau d’obtenir une couverture d’invalidité de courte durée. Mais encore une fois, Manuvie a refusé.

Dans une lettre qui lui a été adressée, que Go Public a traduite du français, le géant de l’assurance a exposé ses raisons.

Entre autres choses, Manuvie a déclaré que son état n’était pas grave parce qu’on ne lui avait pas prescrit de médicaments, seulement une thérapie – un argument qui frustre Alani-Verjee, qui dit que l’utilisation de la psychothérapie comme première ligne de traitement est courante et recommandée.

« La recommandation faite par son médecin de famille est un traitement de première ligne tout à fait approprié, même si Manuvie ne le pense pas », a-t-elle déclaré.

Manuvie a également affirmé que l’employé avait mis trop de temps à consulter un psychologue – sept semaines – ce qu’Alani-Verjee qualifie d ‘«illogique», étant donné qu’il pourrait y avoir un certain nombre de raisons à cela, notamment que la pandémie a accru la demande de thérapeutes.

L’employé dit que de nombreux thérapeutes qu’il a appelés n’étaient pas disponibles ou n’étaient pas formés au type de conseil recommandé par son médecin.

REGARDER | Signes de burn-out : Comment savoir si vous êtes épuisé Le psychologue clinicien Dr Taslim Alani-Verjee définit les symptômes de l’épuisement professionnel et ce que vous pouvez faire pour les combattre.

Manuvie a également cité le fait que l’employé a déclaré qu’il pouvait regarder la télévision, rendre visite à ses parents une fois par semaine et aller à l’église comme preuve qu’il n’avait pas une « condition totalement invalidante ».

Ces « activités de base de la vie quotidienne » ne sont pas des indicateurs pour savoir si quelqu’un a une maladie mentale, a déclaré Alani-Verjee, notant que les facteurs de stress de son lieu de travail sont complètement absents dans ces situations.

Environnement d’autocuiseur

Le planificateur financier dit que son travail l’oblige à convaincre les gens d’investir avec RBC et d’apporter les investissements existants à la banque.

« Il y a beaucoup de pression », a-t-il déclaré. « Tout le monde à la banque a des objectifs et des cibles. Les conseillers financiers m’apportent des références et s’attendent à ce que je ferme les clients. Le directeur d’agence a aussi des objectifs. »

Il a décrit des réunions hebdomadaires, parfois quotidiennes, avec son manager, l’exhortant à atteindre ses objectifs.

Chaque mois, elle lui montrait un tableau, a-t-il dit, montrant les performances de tous les autres planificateurs financiers du pays afin qu’il puisse voir comment il se comparait.

« Ils disent que c’est pour la motivation », a-t-il déclaré. « Mais c’est une pression supplémentaire. »

Go Public a enquêté sur la culture de vente à haute pression au sein des grandes banques canadiennes en 2017.

Des milliers d’employés de banque passés et présents ont décrit une pression incessante pour atteindre les objectifs de vente, parfois de manière contraire à l’éthique, ou risquer de perdre leur emploi.

Le comité des finances de la Chambre des communes a convoqué une audience bancaire cette année-là et l’organisme de réglementation bancaire, l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, a procédé à un examen .

Elle a conclu que la culture de vente augmentait le risque de vendre aux clients des produits dont ils n’ont pas besoin, qu’ils ne peuvent pas se permettre ou qui étaient basés sur des informations peu claires ou incomplètes.

Dans une correspondance avec Go Public à l’époque, toutes les grandes banques ont nié avoir des environnements de vente à haute pression.

RBC n’a pas dit à Go Public si des aménagements de travail ont été proposés à l’employé, invoquant des raisons de confidentialité. (Nathan Denette/La Presse canadienne)

« Aucune aide »

Le planificateur financier dit que lorsqu’il a dit à sa gestionnaire que sa santé mentale souffrait et qu’il avait besoin de s’absenter, elle n’a pas écouté.

Au lieu de cela, dit-il, elle l’a encouragé à se remettre sur la bonne voie, disant qu’elle avait confiance qu’il pouvait faire le travail.

« Elle me disait qu’elle s’en souciait, mais je ne verrais aucune action concrète réelle de sa part », a-t-il déclaré. « Ils parlent de santé mentale, mais je n’ai vu aucune aide. »

C’est alors qu’il a décidé qu’il devrait prendre un congé sans solde.

Alani-Verjee, la psychologue, affirme que la plupart des gens ont une volonté inhérente d’être productifs et de contribuer à la société.

« Ainsi, lorsque nous avons quelqu’un qui vient nous demander de l’aide, la réponse appropriée est de dire: » Comment pouvons-nous vous aider? « », A-t-elle déclaré. « Pas, ‘Vous pouvez le faire. Et si vous ne pouvez pas le faire, vous perdrez votre emploi.' »

Elle note que les lieux de travail sont tenus de faire des aménagements lorsqu’ils sont demandés par un professionnel de la santé, comme dans ce cas.

Le médecin de l’employé a écrit dans une déclaration à Manuvie datée du 16 mars 2023 que son patient avait besoin d’un congé et du « soutien de son employeur » pour s’assurer qu’il pouvait se concentrer sur le traitement « sans facteurs de stress supplémentaires ».

Dans un déclaration de Go PublicRBC n’a pas précisé si des aménagements étaient proposés, invoquant des raisons de confidentialité.

La directrice des communications de la banque, Cheryl Brean, a écrit que le bien-être des employés est une « priorité absolue » et que la banque « s’engage à maintenir un lieu de travail sûr et sain » et à fournir aux employés un accès aux ressources pour les aider à s’épanouir.

Manuvie aussi dit dans un communiqué à Go Public qu’il ne pouvait pas commenter spécifiquement pour des raisons de confidentialité.

« Bien que nous nous efforcions de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour servir nos clients, il arrive que des réclamations soient refusées à la suite d’une enquête approfondie », a écrit le chef des relations avec les médias de Manuvie, Luke Shane.

Il dit que l’assureur est « fier du travail que nous faisons pour soutenir la santé et le bien-être des Canadiens » en offrant une couverture pour de nombreux diagnostics « y compris le trouble d’anxiété généralisée, les épisodes dépressifs majeurs, le stress, la fatigue et l’insomnie ».

Il n’a pas expliqué pourquoi Manuvie avait alors refusé la couverture d’un client souffrant de ces problèmes médicaux.

Le planificateur financier dit que son anxiété et sa dépression sont constantes et qu’il a du mal à payer les factures, sans revenu ni prestations d’assurance.

Après que RBC lui ait dit le 16 juin que son intention de mettre fin à son emploi était en attente, il n’a plus rien entendu.

Tant de choses dans sa vie sont incertaines, dit-il, mais une chose.

« Je sais que je ne peux pas faire ce travail en ce moment. »