Pinduoduo a déclaré qu’un employé surnommé Tan avait été tué samedi dans sa ville natale de Changsha, dans le centre de la Chine. La société a déclaré que Tan, dans la vingtaine, avait demandé un congé de la société basée à Shanghai vendredi et était rentré chez lui le même jour.

La société a déclaré qu’elle avait envoyé une équipe à Changsha et a exprimé sa « profonde tristesse » suite à la mort de Tan.

«Pour soutenir nos employés, nous mettons en place un canal interne et une équipe dédiée pour fournir des conseils psychologiques et des services de consultation d’urgence», a déclaré Pinduoduo dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

La mort de Tan fait suite à celle d’une femme dans la vingtaine nommée Fei, qui s’est effondrée le 29 décembre alors qu’elle rentrait chez elle après un long quart de travail dans l’entreprise. Elle est décédée après six heures de service aux urgences, et bien que la cause du décès n’ait pas été révélée, les critiques ont vu l’affaire comme un exemple de traitement toujours inhumain de ceux qui travaillent dans l’industrie de la technologie.