Un employé de la ville de Buffalo a été tué et deux autres ont été blessés jeudi lorsque la camionnette de la ville dans laquelle ils se trouvaient a été touchée à plusieurs reprises par des coups de feu provenant d’un véhicule qui passait, a indiqué la police de l’État.

La fusillade dans les voies en direction sud de l’Interstate 190, juste au nord du centre-ville de Buffalo, a été signalée à 11 h 20.

La police d’État recherchait une Jeep Grand Cherokee de couleur foncée, soupçonnée d’être impliquée dans la fusillade, et a demandé à d’autres automobilistes qui auraient pu circuler sur l’autoroute très fréquentée à ce moment-là de présenter une vidéo de caméra de tableau de bord.

“Nous avons plusieurs pistes sur lesquelles nous travaillons, mais pour l’instant nous n’avons aucun motif pour la fusillade”, a déclaré le major de la police d’État Eugene Staniszewski lors d’une conférence de presse. “Il s’agit probablement d’un incident isolé et nous n’avons aucune information indiquant qu’il existe actuellement une menace pour la communauté.”

Les victimes étaient des employés de la Buffalo Sewer Authority et venaient de terminer un travail lorsqu’elles ont été abattues alors qu’elles retournaient au bâtiment de la Sewer Authority, a déclaré le maire Byron Brown.

Le conducteur de la camionnette a tenté d’échapper aux coups de feu mais a été touché, ainsi que les deux passagers, a déclaré Brown. Le conducteur a survécu.

“Qui aurait pu imaginer que quelque chose comme ça arriverait à trois employés de la Sewer Authority alors qu’ils sont au travail, faisant ce qu’il faut, s’occupant des affaires du peuple ?” » a déclaré Brown après avoir rencontré les proches et les collègues des victimes. “Cela doit cesser.”

Un employé était dans un état grave jeudi après-midi. L’autre souffrait de blessures qui ne mettraient pas sa vie en danger, a déclaré Staniszewski.

Les caméras de circulation ont montré que la circulation dans les voies en direction sud était arrêtée avec une ambulance et plusieurs véhicules des forces de l’ordre sur la chaussée dans les heures qui ont suivi la fusillade. La circulation a été détournée de l’autoroute, qui traverse Buffalo et Niagara Falls du nord au sud, à partir de la voie principale de l’État de New York, jusqu’à environ 15 heures.

Les noms des employés n’ont pas été immédiatement divulgués.