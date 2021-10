Un employé de McDonald’s flashé par Wayne Couzens claque les flics après qu’ils aient reçu une vidéosurveillance de lui 3 JOURS avant le meurtre de Sarah

Un employé de MCDONALD’S qui a été flashé par Wayne Couzens a critiqué les flics pour « n’avoir pas agi assez rapidement » après avoir reçu une vidéosurveillance de lui trois jours avant le meurtre de Sarah Everard.

La femme a déclaré que le dépravé Couzens, 48 ​​ans, s’était présenté dans sa voiture lors d’un service au volant sur l’A20 près de Swanley dans le Kent à deux reprises en février avec son pantalon baissé.

Wayne Couzens se serait présenté dans un McDonald’s quelques jours avant de tuer Sarah Everard Crédit : AFP

Sarah Everard a été enlevée, violée et brutalement tuée par le flic Wayne Couzens Crédit : PA

La police a été informée des allégations le 28 février – quelques jours seulement avant que le méchant flic n’utilise sa carte de mandat et ses menottes pour enlever, violer et tuer Sarah, 33 ans.

L’employé de McDonald’s, qui ne voulait pas être nommé, a déclaré au Courrier en ligne: « La police a pris nos déclarations et a emporté la vidéosurveillance. S’ils avaient pris cela plus au sérieux, ils auraient facilement pu comprendre que c’était un policier qui avait commis ces crimes.

« La police a eu trois jours pour l’arrêter mais ne l’a pas fait. Cela aurait pu l’empêcher de faire bien pire. »

La femme a déclaré que le premier incident avait eu lieu le 7 février lorsque le monstre a acheté un café et un Big Mac avec des frites au service au volant.

Lorsqu’elle baissa les yeux du passe-plat, elle vit qu’il ne portait pas de pantalon.

L’employée a déclaré qu’elle en avait immédiatement informé ses responsables, mais qu’elle était si perturbée qu’elle n’a noté aucun détail de sa voiture et n’a pu fournir qu’une brève description de lui car il portait un masque.

À la deuxième occasion, le 27 février, Couzens se serait exposé à une autre employée de McDonald’s âgée d’environ 18 ans.

Elle a réussi à noter le numéro d’immatriculation, la marque et le modèle de la voiture du policier tueur, et la direction aurait informé la police peu de temps après.

Après avoir été informés des deux incidents d’exposition à la pudeur, les flics sont arrivés à la succursale de Swanley le 28 février, où ils auraient mené des interviews et obtenu des images de vidéosurveillance.

La femme a déclaré: « Les officiers sont venus au McDonald’s nous ont assis et nous leur avons donné tous les détails sur ce qui s’est passé. Ils sont repartis avec beaucoup de preuves et de vidéosurveillance.

« Si vous me demandez, ils avaient de bonnes informations pour continuer. Mais je ne pense pas qu’aucun d’entre nous ne s’attendait à ce que l’affaire dégénère si rapidement et que Sarah soit assassinée quelques jours plus tard. »

‘PERTURBÉ’

Elle a ajouté: « Tout cela m’a laissé assez perturbé. Il s’est approché avec désinvolture du passe-plat après avoir commandé sa nourriture et je pouvais clairement voir qu’il était nu en dessous de la taille.

« Je suis content d’avoir pris position et d’avoir alerté les autorités parce que c’était la bonne chose à faire. Mais je n’aurais jamais imaginé qu’il continuerait à assassiner une femme, c’est tragique. »

Selon le Mail Online, les crimes d’exposition à la pudeur avaient été « attribués pour enquête » au moment de l’enlèvement de Sarah, mais l’affaire n’a pas été conclue.

La police du Met fait l’objet d’une enquête par le Bureau indépendant de la conduite de la police sur la façon dont elle a traité l’affaire, et la force a déclaré que l’approche des agents en matière de rapports d’exposition indécente était « réévaluée ».

La force enquête également pour savoir si Couzens a commis encore plus de crimes après avoir été emprisonné à vie jeudi pour le meurtre brutal de Sarah.

COMMENT VOUS POUVEZ OBTENIR DE L’AIDE Women’s Aid a ce conseil pour les victimes et leurs familles : Gardez toujours votre téléphone à proximité.

Contactez des organisations caritatives pour obtenir de l’aide, y compris la ligne d’assistance par chat en direct de Women’s Aid et des services tels que SupportLine.

Si vous êtes en danger, appelez le 999.

Familiarisez-vous avec la solution silencieuse, signalez les abus sans parler au téléphone, composez plutôt le « 55 ».

Gardez toujours de l’argent sur vous, y compris de la monnaie pour un billet de téléphone public ou de bus.

Si vous pensez que votre partenaire est sur le point de vous attaquer, essayez de vous rendre dans une zone à faible risque de la maison – par exemple, où il y a une sortie et un accès à un téléphone.

Évitez la cuisine et le garage, où se trouvent probablement des couteaux ou d’autres armes. Évitez les pièces où vous pourriez être piégé, comme la salle de bain, ou où vous pourriez être enfermé dans un placard ou un autre petit espace. Si vous êtes victime de violence domestique, SupportLine est ouvert le mardi, mercredi et jeudi de 18h à 20h au 01708 765200. Le service d’assistance par e-mail de l’association est ouvert en semaine et le week-end pendant la crise – messageinfo@supportline.org.uk. Women’s Aid offre un service de chat en direct – disponible tous les jours de 10h à 18h. Vous pouvez également appeler la ligne d’assistance nationale 24 heures sur 24 pour les abus domestiques au 0808 2000 247.