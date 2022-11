Un employé de McDonald’s en Nouvelle-Zélande quitte son emploi en milieu de travail après avoir été invité à le faire

Une vidéo d’un jeune employé de McDonald’s quittant son emploi pendant le quart de travail est devenue virale. Le membre d’équipage néo-zélandais de McDonald’s a choqué ses collègues en quittant le travail après avoir été invité à nettoyer du matériel de cuisson gras.

La vidéo partagée par l’utilisateur de Tiktok, Fionn_McCallum, montrait sa sortie abrupte avec la légende “Ils pensaient vraiment que j’allais nettoyer ça”. Dans la vidéo de 26 secondes, le gars regarde la vaisselle dans l’évier et dit : « Non, je ne nettoie pas ça, je ne nettoie pas ça ». Il informe alors son manager qu’il part. Le manager, enragé par l’annonce, peut être entendu crier après le membre d’équipage pendant que ses coéquipiers le supplient de rester. On entend le gérant crier « Non ! Reviens ici !” alors que le membre d’équipage sort du restaurant. Selon Daily Mail, les images sont devenues virales et ont recueilli plus de 1,4 million de vues dans les 12 heures suivant leur partage en ligne.

Selon le portail, plusieurs utilisateurs de médias sociaux ont répondu au clip viral. Certains des clients ne se seraient pas sentis désolés pour l’employé et ne pensaient pas que le travail était aussi difficile que l’a dit le membre de l’équipe. L’un des utilisateurs aurait déclaré : « Même pas si mal, c’est comme 20 minutes de travail ». Un autre utilisateur a ajouté : “Les enfants ne veulent pas travailler, paresseux comme l’enfer”. D’autres auraient affirmé qu’ils auraient joyeusement terminé la tâche sans aucun problème, a rapporté le Daily Mail.

Ce n’est pas la première fois qu’un employé quitte son emploi chez McDonald’s. Auparavant, une vidéo de personnes quittant leur emploi en raison de conditions de travail défavorables était devenue virale sur les réseaux sociaux. Zoey, un utilisateur de TikTok, a publié une vidéo de dix secondes sur la plateforme de médias sociaux montrant des employés d’un restaurant McDonald’s en Californie démissionnant et partant collectivement. La vidéo commençait par les mots “Tout le monde démissionne, nous sommes fermés”. La caméra fait ensuite un panoramique sur un restaurant de restauration rapide vide sans clients ni employés visibles. La vidéo semble également montrer un écran de commande avant de passer à des plans extérieurs du restaurant avec des personnes vêtues d’uniformes McDonald’s debout à l’extérieur.

Le TikToker qui a posté la vidéo, Zoey, a révélé que le personnel n’était pas parti à cause de l’argent, dissipant l’idée que les travailleurs pourraient être partis à cause du mauvais salaire. Indy100 a déclaré que Zoey avait déclaré que l’emplacement de McDonald’s était un “terrible espace de travail” et que les adolescents constituaient la majorité du personnel.

Cependant, un porte-parole de McDonald’s a contesté l’affirmation de Zoey dans sa vidéo TikTok, déclarant à Newsweek que les événements au restaurant McDonald’s étaient “déformés”. Selon le porte-parole, deux salariés ont démissionné le 27 juin après avoir donné leur préavis de deux semaines. Selon McDonald’s, tous les autres employés restent dans l’entreprise.

