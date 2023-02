Un employé de l’Organisation mondiale de la santé libéré au Mali

Le Dr Mahamadou Diawara a été libéré jeudi après-midi et se trouve dans la ville de Gao, a déclaré à l’Associated Press Abdoulaye Cissé, chargé de communication de l’OMS au Mali. “Nous effectuons les formalités pour le ramener à (la capitale)”, a-t-il déclaré. Il n’a pas donné plus de détails sur les circonstances de la libération de Diawara.

Diawara a été enlevé de sa voiture le mois dernier dans la ville de Menaka où il travaillait avec l’OMS depuis trois ans, fournissant des soins médicaux à des communautés souvent isolées et confrontées à des risques de sécurité et à la violence.

La nation ouest-africaine lutte depuis une décennie contre une insurrection djihadiste liée à Al-Qaïda et au groupe État islamique. Les djihadistes procèdent à des prises d’otages contre rançon afin de financer des opérations et d’étendre leur présence.

« Cependant, l’incident lui-même confirme l’environnement de sécurité difficile et les risques élevés même pour les travailleurs humanitaires. Cela est largement dû à la présence de multiples acteurs armés », a déclaré Rida Lyammouri, chercheur principal au Policy Center for the New South, un groupe de réflexion basé au Maroc.