Un employé de l’Organisation mondiale de la santé libéré au Mali

Un employé de l’Organisation mondiale de la santé a été libéré dans le nord du Mali après avoir été enlevé par des assaillants non identifiés, a déclaré vendredi un porte-parole.

Le Dr Mahamadou Diawara a été libéré jeudi après-midi et se trouve dans la ville de Gao, a déclaré à l’Associated Press Abdoulaye Cissé, chargé de communication de l’OMS au Mali. “Nous effectuons les formalités pour le ramener à (la capitale)”, a-t-il déclaré. Il n’a pas donné plus de détails sur les circonstances de la libération de Diawara.

Diawara a été enlevé de sa voiture le mois dernier dans la ville de Menaka où il travaillait avec l’OMS depuis trois ans, fournissant des soins médicaux à des communautés souvent isolées et confrontées à des risques de sécurité et à la violence.

La nation ouest-africaine lutte depuis une décennie contre une insurrection djihadiste liée à Al-Qaïda et au groupe État islamique. Les djihadistes procèdent à des prises d’otages contre rançon afin de financer des opérations et d’étendre leur présence.

Bien qu’aucun groupe n’ait revendiqué la responsabilité de l’enlèvement, le fait qu’il ait été libéré signifie qu’il est probable qu’il n’a pas été enlevé par le groupe État islamique, qui est actif dans la région, selon des analystes du conflit.

“Cependant, l’incident lui-même confirme l’environnement sécuritaire difficile et les risques élevés même pour les travailleurs humanitaires. Cela est largement dû à la présence de plusieurs acteurs armés”, a déclaré Rida Lyammouri, chercheur principal au Policy Center for the New South, un Marocain. groupe de réflexion basé.

Au moins 25 étrangers et un nombre incalculable de locaux ont été enlevés au Sahel depuis 2015, selon l’Armed Conflict Location & Event Data Project. Plusieurs étrangers restent captifs selon l’organisation, dont le révérend Hans-Joachim Lohre, un prêtre allemand enlevé à Bamako, la capitale du Mali, en novembre.