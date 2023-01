Un employé de l’Organisation mondiale de la santé enlevé dans le nord du Mali

Un employé de l’Organisation mondiale de la santé a été enlevé par des assaillants non identifiés dans le nord du Mali, a annoncé mardi le directeur général de l’agence onusienne.

Le Dr Mahamadou Diawara a été enlevé lundi dans sa voiture dans la ville de Ménaka, a déclaré le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d’une conférence de presse.

“Les agents de santé ne devraient jamais être une cible”, a déclaré Tedros.

L’OMS travaille avec les autorités pour enquêter sur l’enlèvement.

La nation ouest-africaine lutte depuis une décennie contre une insurrection djihadiste qui a tué des milliers de personnes. Des groupes djihadistes liés à Al-Qaïda et au groupe État islamique ont utilisé la prise d’otages contre rançon pour financer leurs opérations et étendre leur présence.

Diawara travaille avec l’OMS à Ménaka depuis trois ans, fournissant des soins médicaux à des communautés souvent isolées et confrontées à des risques de sécurité et à la violence, a indiqué l’ONU. Le conducteur de sa voiture a été agressé mais pas enlevé, et il se remet.

L’enlèvement intervient deux mois après qu’un prêtre allemand a été enlevé de la capitale malienne, Bamako. Le révérend Hans-Joachim Lohre a été enlevé en novembre alors qu’il se préparait à célébrer la messe.

UNE FAMILLE CALIFORNIENNE ENLEVANT UNE PERSONNE D’INTÉRÊT DANS UNE ‘CONDITION CRITIQUE’

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Il existe de multiples groupes armés dans la région de Ménaka, mais l’EI y est fortement présent, selon les analystes du conflit.

“Bien que l’on ne sache pas si le groupe est responsable de l’enlèvement, on devrait craindre qu’il soit transféré au groupe en échange d’argent”, a déclaré Rida Lyammouri, chercheur principal au Policy Center for the New South, un groupe de réflexion basé au Maroc. réservoir axé sur les politiques économiques et sociales.