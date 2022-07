Un employé de longue date de Batavia décède à la suite d’un accident d’élagage d’arbres en dehors de ses heures de travail – Shaw Local

BATAVIA – La ville de Batavia a annoncé le décès d’un employé de longue date, John Kennedy, décédé jeudi des suites de blessures subies lors d’un accident d’élagage d’arbres, selon un communiqué de presse et le coroner du comté de Kane, Rob Russell.

“Il était en train de couper des branches d’arbres sur sa propriété et une branche d’arbre est tombée sur lui”, a déclaré Russell dans un SMS. “Vraiment accidentel.”

Kennedy 53 ans, a commencé à travailler pour Batavia en 1996 comme ouvrier d’entretien des travaux publics, dans les services de voirie et d’ingénierie.

Il a été promu assistant ingénieur principal en 2006, indique le communiqué.

“Les collègues de John étaient ses amis, et ses amis étaient ses collègues”, a déclaré l’administrateur municipal Laura Newman dans le communiqué.

“Il se consacrait à aider les résidents à résoudre les problèmes les plus difficiles et éclairait chaque occasion avec son humour et son sourire”, a déclaré Newman dans le communiqué. “Dire que John nous manquera ne commence même pas à exprimer la perte que nous ressentons, et nous offrons nos plus sincères condoléances à toute la famille et aux amis de John.”

Le maire de Batavia, Jeff Schielke, s’est souvenu de Kennedy comme d’un homme avec “un esprit bienveillant dans son cœur et une passion pour la communauté”.

« John Kennedy était un visage amical dans la communauté. John ferait un effort supplémentaire pour aider les autres, y compris les personnes âgées de la ville », a déclaré Schielke dans le communiqué.

« À plusieurs reprises, après avoir travaillé sur une propriété, un résident âgé lui disait que sa balustrade était brisée ou que sa clôture avait besoin d’être réparée. Il revenait après le travail et le réparait à son rythme », a déclaré Schielke dans le communiqué.

Les services funéraires sont en attente.