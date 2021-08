Un employé de l’hôtel nie avoir arraché Ben Needham malgré 3 témoins affirmant l’avoir vue porter un garçon « en pleurs et en détresse »

Un employé de l’HTEL a nié avoir arraché le petit Ben Needham – malgré trois témoins affirmant l’avoir vue porter un « garçon en pleurs et en détresse ».

Ben jouait dans la ferme de ses grands-parents sur l’île grecque de Kos lorsqu’il a disparu le 24 juillet 1991.

Ben Needham a disparu à Corfou en 1991 Crédit : AFP

Des agents de la police du South Yorkshire dans une propriété à Kos, en Grèce, en 2016

La police enquête maintenant sur les affirmations selon lesquelles Ben pourrait être en vie après que des témoins clés ont fait de nouvelles allégations concernant l’enfant disparu.

Et trois témoins ont déclaré avoir vu une ouvrière locale nommée Maria porter un bambin qui ressemblait au jeune britannique.

Ils ont déclaré que l’employé du camping à Corfou avait trouvé un tout-petit aux cheveux blonds « abandonné par les gitans » et avait peut-être élevé Ben comme le sien.

L’adolescente l’a emmené au camping car elle pensait que sa famille pourrait y rester – mais des témoins affirment qu’elle a ensuite gardé l’enfant « pour elle-même ».

‘CECI N’EST PAS ARRIVÉ’

Mais maintenant, Maria, qui avait 21 ans à l’époque, nie fermement avoir jamais trouvé un garçon blond, rapporte The Mirror.

Elle a déclaré : « J’ai cherché dans ma mémoire et cela ne s’est pas produit.

«Je n’aurais pas pris l’initiative d’emmener un enfant à la police. Mon patron aurait fait ça.

« J’étais très nerveux et naïf et sous la protection des restaurateurs.

« Et comment pourrais-je élever le garçon comme le mien ? J’ai une fille de 23 ans.

« Je n’ai pas de fils. Vous pouvez demander à n’importe qui qui me connaît. Cela me rend triste pour la maman et sa perte, mais ce n’est pas juste. Cela ne s’est jamais produit.

30 ANS PLUS

Le week-end dernier marquait les 30 ans de la disparition de Ben.

Alors que Kerry refuse de croire que Ben est mort, la police britannique pense que le garçon alors âgé de 21 mois a été tué par un conducteur de pelleteuse dans un tragique accident survenu dans la ferme que les parents de Kerry rénovaient.

« J’ai toujours l’espoir que la police du South Yorkshire se trompe », a déclaré Kerry.

« Et bien qu’il n’y ait aucune preuve à me montrer, je dois croire qu’il est toujours en vie. Il n’y a pas un seul fil de preuve pour dire le contraire.

« Nous devons continuer à chercher Ben.

Kerry a admis qu’elle » luttait » avec le jalon, qui est intervenu après 30 ans de chagrin.

« J’ai envie de crier et de sangloter pour moi, pour Ben et pour ma famille. J’ai les larmes aux yeux mais je ne peux pas pleurer. J’ai peur si je me mets à pleurer, je n’arrêterai tout simplement pas », a-t-elle déclaré.

Kerry a une fille de 27 ans, Leighanna, et ses petites-filles Hermione, sept ans, et Aurora, trois ans.

Elle a expliqué à quel point elle avait eu du mal à passer à autre chose après avoir consacré trois décennies de sa vie à trouver Ben.

Kerry avait récemment déménagé à Kos de Sheffield, pour commencer une nouvelle vie avec sa famille, lorsque la tragédie s’est produite.

Elle l’a laissé avec ses grands-parents pendant qu’elle allait travailler, sans se rendre compte qu’elle ne le reverrait jamais.

Les efforts de la police pour creuser le terrain de la ferme n’ont pas permis de découvrir des restes, bien que ce soit leur « croyance professionnelle » que Ben est mort lorsqu’un conducteur de pelleteuse l’a accidentellement renversé.

La police du South Yorkshire a envoyé à deux reprises une équipe sur l’île.

Lors de la dernière visite, un témoin s’est présenté pour dire que le conducteur de creuseur Konstantinos « Dino » Barkas avait avoué avoir tué Ben avant sa mort.

Bien que Kerry n’ait toujours pas accepté la théorie, elle a dit que les choses ne correspondaient pas, comme les tests ADN effectués sur un jouet trouvé sur le site, qui ne correspondait pas à celui de Ben.

Covid a, pour l’instant, déjoué son projet de retour à Kos pour lancer un appel au public grec et rencontrer le témoin en face à face.

Kerry a appris que le témoin, un partenaire commercial de Barkas, avait affirmé avoir vu son fils jouer sur un monticule de terre le matin de sa disparition.

Le lendemain, il a affirmé que Barkas avait dit au témoin qu’il craignait d’avoir écrasé le garçon.

« Je ne sais pas pourquoi il prétend avoir vu Ben là-bas le matin parce que ma mère n’est pas montée avec lui avant 12h45 environ », a déclaré Kerry.

« S’il se trompe à ce sujet, sur quoi d’autre se trompe-t-il dans sa déclaration ? »

Elle attendait toujours que la police du South Yorkshire lui donne accès aux déclarations des témoins et à leur rapport, a-t-elle dit, pour l’aider dans sa quête personnelle de trouver la vérité.