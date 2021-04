Un ancien employé d’un hôpital italien a été décrit comme le «roi des absents» après avoir sauté du travail pendant les 15 dernières années, tout en veillant à ce qu’il soit payé. À la suite d’une enquête, la police italienne a déclaré que l’homme identifié comme étant Salvatore Scumace avait montré pour la dernière fois à l’hôpital Pugliese Ciaccio de la ville de Catanzaro en 2005. Après cela, il n’est jamais venu travailler mais a touché un salaire de 5,38 000 euros (Rs 4,86,53 028) au fil des ans.

L’ancien employé du secteur public, âgé de 67 ans, fait maintenant face à des accusations d’abus de pouvoir, de contrefaçon et d’extorsion aggravée., Rapports Le gardien. La police a également commencé à enquêter sur six autres employés de l’hôpital qui ont été accusés d’avoir rendu possible son absentéisme présumé.

À la suite d’une longue enquête portant le nom de code à temps partiel, la police a recueilli des preuves et des déclarations de divers travailleurs de l’hôpital. Les dossiers ont révélé plus tard qu’en 2005, Scumace avait menacé le directeur de l’hôpital et l’avait empêchée de déposer un rapport disciplinaire sur son absentéisme. À l’époque, il était affecté au Centre des opérations d’urgence incendie (Coei) de l’hôpital de Catanzaro. Cependant, après le départ à la retraite du directeur, le successeur et le service des ressources humaines n’ont jamais pris connaissance de l’affaire et n’ont jamais pris la peine de vérifier la présence de l’homme.

L’absentéisme est monnaie courante dans le secteur public italien, après quoi, en 2016, il a durci une loi contre les travailleurs après que plusieurs enquêtes ont révélé à quel point le problème est endémique dans le secteur public.

