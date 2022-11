Un employé de l’hôpital de Kelowna gagne une décapotable et des vacances à la loterie Lake Life

Une loterie qui soutient la Kelowna General Hospital (KGH) Foundation et le YMCA of Southern Interior BC a son premier gagnant.

Allen Davenport, un travailleur de la santé de 58 ans, a remporté le prix bonus de la première loterie Lake Life – un cabriolet Ford Mustang EcoBoost 2022 et un voyage à Los Angeles ou à Phoenix.

Davenport, qui travaille dans les sciences de la santé pour Island Health et Interior Health, a reçu les clés de son cabriolet la semaine dernière.

« Je suis vraiment ravi de partager ces prix avec ma famille », a déclaré Davenport. “Je n’ai vraiment acheté un billet que parce que la Fondation KGH et le YMCA sont des causes si louables. Cela ressemble à un gagnant-gagnant.

Davenport travaille pour Island Health à Victoria et à l’hôpital général de Kelowna lorsqu’il rend visite à sa famille dans l’Okanagan plusieurs fois par an. Il voit de première main la valeur de la collecte de fonds pour les patients et le personnel de santé au quotidien.

“Les fondations hospitalières jouent un rôle déterminant dans l’achat d’équipements de pointe qui nous permettent de répondre aux normes de soins que nous recherchons”, a-t-il déclaré.

La PDG de la Fondation KGH, Allison Ramchuk, était ravie d’apprendre la victoire de Davenport.

« Sachant le stress auquel les hôpitaux ont été confrontés pendant la pandémie, c’est merveilleux que l’un de nos employés de soins de santé assidus de la Colombie-Britannique puisse profiter d’une nouvelle voiture et de vacances au chaud grâce à Lake Life Lottery.

Le grand prix de la Lake Life Lottery est une maison de rêve de 1,75 million de dollars à Lake Country.

Les autres prix incluent des escapades à New York, en France, en Italie et à Hawaï et un pot 50/50, avec la possibilité de remporter jusqu’à 750 000 $.

La date limite pour acheter un billet est le 24 novembre.

