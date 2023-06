Un employé de l’aéroport du Texas décède après avoir été aspiré dans un moteur d’avion

Un travailleur au sol a été tué à l’aéroport international de San Antonio après avoir été « ingéré » dans le moteur d’un avion vendredi, ont indiqué des responsables.

Le vol Delta 1111 était arrivé à San Antonio en provenance de Los Angeles et roulait vers une porte en utilisant un moteur « lorsqu’un travailleur a été ingéré dans ce moteur vers 22 h 25 », a déclaré dimanche le National Transportation Safety Board dans un communiqué à CNN. soir.

Le bureau de sécurité continue de recueillir des informations sur ce qui s’est passé, a-t-il déclaré. San Antonio International travaille avec les autorités sur l’enquête, a déclaré un porte-parole.

« Un accident s’est produit au sol à l’aéroport international de San Antonio (SAT) vendredi soir et a entraîné la mort d’un membre de l’équipe au sol de la compagnie aérienne », a déclaré la porte-parole de l’aéroport, Erin Rodriguez, dans un communiqué.

« Nous sommes profondément attristés par cet incident et travaillons avec les autorités alors qu’elles commencent leur enquête. Nous partagerons plus d’informations au fur et à mesure que les détails seront disponibles.

Delta Air Lines a déclaré qu’elle « pleurait » la perte.

« Nous avons le cœur brisé et pleurons la perte de la vie d’un membre de la famille de l’aviation à San Antonio. Nos cœurs et notre soutien total vont à leur famille, leurs amis et leurs proches pendant cette période difficile », a déclaré un porte-parole de Delta à CNN dans un e-mail.

Un employé de l’aéroport décédé dans un accident à l’aéroport régional de Montgomery en Alabama le soir du Nouvel An dernier a également été ingéré dans le moteur d’un avion, a déclaré le NTSB dans un communiqué de janvier.

Cet avion, un Embraer 170 exploité par le transporteur régional Envoy Air, était « garé à la porte avec le frein de stationnement serré lorsqu’un personnel de soutien au sol a été ingéré », a indiqué l’agence.

« Nous sommes attristés d’apprendre la perte tragique d’un membre de l’équipe de AA/Piedmont Airlines », a déclaré à l’époque le directeur exécutif de l’aéroport, Wade Davis. « Nos pensées et nos prières accompagnent la famille pendant cette période difficile. »