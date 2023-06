Un employé de l’aéroport du Texas décède après avoir été aspiré dans un moteur à réaction Delta

Un travailleur de l’aéroport international de San Antonio est décédé vendredi après avoir été aspiré par le moteur d’un avion à réaction.

Une source qui a été informée directement de l’affaire a déclaré au Guardian dimanche qu’il semblait que le travailleur avait « intentionnellement marché devant le moteur sous tension » du jet et que la police enquêtait sur cet aspect. Mais la cause du décès du travailleur n’avait pas été officiellement déterminée dimanche, et la source a parlé sous couvert d’anonymat car l’enquête sur l’affaire était toujours en cours.

Le décès du travailleur est survenu vers 22 h 25 alors qu’un avion de Delta Air Lines qui venait d’arriver de Los Angeles roulait vers une porte d’arrivée, ont déclaré des responsables du National Transportation Safety Board (NTSB) des États-Unis dans un communiqué.

Les responsables ont ajouté que le travailleur – dont l’identité n’a pas été rendue publique – a été ingéré dans le seul moteur que l’avion en question avait à l’époque.

« Le NTSB a été en contact avec Delta », a ajouté le communiqué de l’agence fédérale. « Ils sont dans le processus de collecte d’informations à ce stade. »

Unifi Aviation, dont les travailleurs assurent les opérations d’assistance en escale pour Delta et d’autres compagnies aériennes, a employé le travailleur qui a été tué. Dans une déclaration fournie au média local KENSUnifi s’est décrit comme « profondément attristé par la perte de [the] employé … lors d’un incident tragique ».

L’entreprise a également tenu à dire que son enquête initiale avait montré que le décès du travailleur n’était «pas lié aux processus opérationnels, aux procédures et aux politiques de sécurité d’Unifi». La déclaration n’a pas précisé si les responsables soupçonnaient qu’autre chose qu’un accident s’était produit.

« Nos pensées vont à la famille du défunt, et nous restons concentrés sur le soutien de nos employés sur le terrain et sur la prise en charge d’eux pendant cette période », a ajouté le communiqué d’Unifi. « Par respect pour le défunt, nous ne partagerons aucune information supplémentaire » pour le moment.

Les pompiers et les policiers de San Antonio ont été les premiers à réagir à la mort du travailleur vendredi soir. Le NTSB s’est depuis joint à l’enquête sur le décès du travailleur et pourrait publier un rapport préliminaire avec plus de détails dans les prochains jours.

Bien que toutes les circonstances de l’affaire de vendredi n’aient pas été immédiatement connues, au moins certains aspects de celle-ci ont rappelé le décès le 31 décembre 2022 de Montgomery, Alabama, employée de l’aéroport Courtney Edwards.

Les enquêteurs qui ont examiné la mort d’Edwards ont conclu qu’elle et ses collègues avaient été avertis à plusieurs reprises des dangers de s’approcher d’un avion à réaction qui avait atterri cette nuit-là et avait été laissé en marche pendant une période de refroidissement. Mais la mère de trois enfants a marché devant l’un des moteurs et a été tuée.

Pendant ce temps, l’Administration fédérale de la santé et de la sécurité au travail (Osha) a déterminé plus tard qu’une infraction à la sécurité avait entraîné la mort d’Edwards et a infligé une amende de plus de 15 000 $ à l’exploitant de l’avion, une filiale d’American Airlines nommée Piedmont.

Il était trop tôt pour savoir dimanche ce qu’Osha aurait pu conclure de la mort de vendredi à l’aéroport de San Antonio.