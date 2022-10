Un employé de la ville a discrètement réduit le fluorure dans l’eau pendant des années

RICHMOND, Vermont (AP) – Les résidents d’une petite communauté du Vermont ont été pris au dépourvu le mois dernier par la nouvelle qu’un responsable de leur service des eaux avait discrètement abaissé les niveaux de fluorure il y a près de quatre ans, suscitant des inquiétudes quant à la santé dentaire de leurs enfants et à la transparence du gouvernement – et mettre en évidence la désinformation persistante autour de la fluoration de l’eau.

Katie Mather, qui vit à Richmond, une ville d’environ 4 100 habitants dans le nord-ouest du Vermont, a déclaré lors d’une réunion de la commission de l’eau cette semaine que son dentiste avait récemment découvert les premières caries de ses deux enfants. Elle a reconnu qu’ils mangeaient beaucoup de sucre, mais a noté que son dentiste avait recommandé de ne pas ajouter de fluor car l’eau de la ville devrait faire l’affaire.

Son dentiste “opérait et faisait des recommandations professionnelles basées sur les normes de l’État que nous supposions tous respectées, ce qui n’était pas le cas”, a déclaré Mather. “C’est le fait que nous n’avons pas eu la possibilité de donner notre consentement éclairé qui m’atteint.”

L’ajout de fluorure aux systèmes publics d’eau potable est une pratique courante dans les communautés des États-Unis depuis les années 1940 et 1950, mais certaines personnes ne sont toujours pas satisfaites, et de nombreux pays ne fluorent pas l’eau pour diverses raisons, notamment la faisabilité.

Les critiques soutiennent que les effets du fluorure sur la santé ne sont pas entièrement connus et que son ajout à l’eau municipale peut équivaloir à un médicament indésirable. certaines communautés ces dernières années ont mis fin à la pratique. En 2015, le gouvernement américain a abaissé la quantité recommandée d’eau potable après que certains enfants en aient consommé trop, provoquant des taches blanches sur leurs dents.

Bien que ces taches soient principalement un problème esthétique, l’American Dental Association note sur son site Web que le fluorure – ainsi que des substances vitales telles que le sel, le fer et l’oxygène – peuvent être toxiques à fortes doses.

Mais dans les quantités recommandées, le fluorure dans l’eau diminue les caries ou la carie dentaire d’environ 25%, selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis, qui ont rapporté en 2018 que 73% de la population américaine était desservie par des systèmes d’eau avec suffisamment de fluorure pour protéger les dents. Ainsi, pour certaines personnes à Richmond, ce fut un choc d’apprendre que leur eau ne respectait pas la norme.

Kendall Chamberlin, surintendant de l’eau et des eaux usées de Richmond, a déclaré à la Commission de l’eau et des égouts en septembre qu’il avait réduit le niveau de fluorure en raison de ses inquiétudes concernant les changements d’approvisionnement et les niveaux recommandés.

Il a dit qu’il s’inquiétait du contrôle de la qualité du fluorure utilisé dans les systèmes d’abreuvement américains, car il provient de Chine – une affirmation qui fait écho à des rapports infondés sur le fluorure chinois qui ont circulé en ligne ces dernières années.

Et, a-t-il dit, il ne pense pas que le niveau de fluorure recommandé par l’État soit justifié pour le moment.

“Mon devoir est de faire preuve de diligence et de jugement raisonnables pour la protection de la santé publique, de la sécurité et de l’environnement de mes clients”, a-t-il déclaré, ajoutant que “pécher par excès de prudence n’est pas une mauvaise position”.

Chamberlin n’a pas répondu à un e-mail de l’Associated Press demandant un commentaire.

Deux des trois additifs fluorés que les systèmes d’eau américains peuvent utiliser proviennent en fait de Chine car ils n’ont pas de fabricants nationaux, mais tous sont soumis à des normes, des tests et une certification stricts pour garantir la sécurité, a déclaré la porte-parole du CDC Tracy Boehmer dans un e-mail. Les porte-parole du ministère de la Santé du Vermont ont convenu que tous les additifs doivent respecter ces normes nationales.

La décision de Chamberlin a sidéré les résidents et les médecins.

« Qu’une seule personne décide unilatéralement que cet avantage pour la santé publique pourrait ne pas être justifié est inapproprié. Je pense que c’est scandaleux », a déclaré le Dr Allen Knowles à la retraite lors de la réunion du 19 septembre. Il a dit qu’il avait une petite-fille de 8 mois qui, selon lui, recevait de l’eau suffisamment fluorée.

“Le fluorure, encore une fois, est l’une des mesures de santé publique les plus réussies et les plus importantes qui aient jamais été entreprises dans ce pays”, a déclaré Knowles. « La réduction des maladies dentaires est tout simplement indiscutable. Vous n’établissez pas la sécurité sur la base de l’opinion d’une personne ou d’une étude ou ceci ou cela.

La plupart de l’eau contient naturellement du fluor, mais généralement pas assez pour prévenir les caries.

Le minéral a été ajouté pour la première fois à l’eau publique à Grand Rapids, dans le Michigan, en 1945. Aujourd’hui, il est courant, bien qu’il soit plus répandu dans certains États que dans d’autres. Selon la United Health Foundation, l’Oregon, le New Jersey et Hawaï ont le pourcentage le plus bas de résidents avec de l’eau fluorée.

Le fluorure est également ajouté au dentifrice et à d’autres produits topiques et se trouve dans certains aliments.

Dans le Vermont peu peuplé et en grande partie rural, 29 des 465 systèmes d’eau publics fluorent volontairement, et un peu plus de la moitié des résidents desservis par un système public obtiennent de l’eau fluorée, selon le ministère de la Santé du Vermont. Le niveau standard de l’État est basé sur les recommandations fédérales.

Les villes qui fluorent doivent maintenir les niveaux dans les limites des recommandations de l’État et soumettre des rapports mensuels au Département de la santé de l’État.

L’ancien responsable du programme de fluorure de l’État, qui a pris sa retraite en 2019, avait essayé de travailler avec Chamberlin et son équipe à Richmond, “et les choses allaient s’améliorer pendant un certain temps, mais redescendre”, Robin Miller, directeur du Bureau de la santé bucco-dentaire , a écrit dans un e-mail à l’AP.

Miller a dit qu’elle n’avait pas réalisé que le nombre de fluorure de la ville avait été constamment bas pendant si longtemps jusqu’en mars de cette année. Après une visite du site par l’État en avril, les niveaux ne se sont pas améliorés, alors Miller a contacté le directeur municipal de Richmond en juin, qui lui a demandé d’assister à la réunion en septembre, a-t-elle déclaré.

Lors de la deuxième réunion lundi, celle au cours de laquelle Katie Mather a fait part de ses inquiétudes concernant les dents de ses enfants, Chamberlin – qui ne vit pas en ville et est apparu en ligne – a lu une déclaration d’excuses.

“Les mots ne peuvent exprimer à quel point je suis désolé d’avoir causé cette controverse”, a-t-il déclaré. “Croyez-moi quand je dis que j’ai toujours eu de bonnes intentions basées sur un malentendu. Je promets que je ferai en sorte que rien de tel ne se reproduise. »

Un ancien employé de Richmond qui travaillait sous Chamberlin a souligné que le rapport mensuel était examiné par le directeur municipal et transmis à l’État.

« Ce n’est pas juste un gars qui fait ce qu’il veut. Il apporte ces rapports à son patron, qui les signe », a déclaré Erik Bailey, aujourd’hui directeur du village de Johnson.

Le directeur municipal Josh Arneson a déclaré que Chamberlin ou d’autres membres du personnel lui avaient toujours dit que les niveaux étaient acceptables. Il a déclaré avoir entendu parler pour la première fois de l’État en juin au sujet des niveaux constamment bas.

La commission a voté pour ramener l’eau à une fluoration complète. Il n’est pas clair si quelqu’un pourrait faire face à des répercussions professionnelles; les questions de personnel ont été discutées à huis clos.

Lisa Rathke, l’Associated Press