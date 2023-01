Un employé de la station balnéaire de l’Utah décède après avoir été éjecté du télésiège

PARK CITY, Utah (AP) – Un employé d’une station de ski de l’Utah est décédé lundi après avoir été éjecté d’un télésiège secoué par un arbre tombé sur un câble de remontée, ont annoncé des responsables de la station et la police.

Des représentants de Park City Mountain et du shérif du comté de Summit ont déclaré qu’un employé de la station de 29 ans était tombé à au moins 25 pieds (7,6 mètres) du télésiège Short Cut dans un ravin profond vers 11h25.

La patrouille de ski de Park City a tenté de soigner ses blessures et a évacué 10 autres personnes qui se trouvaient également sur le télésiège.

“Nous sommes tous profondément attristés par cet incident tragique et nous apporterons notre soutien à nos employés alors que nous pleurons cette perte dévastatrice”, a déclaré Deirdra Walsh, vice-présidente et chef de l’exploitation du complexe.

Park City a refusé d’identifier l’employé. Le shérif du comté de Summit prévoyait mercredi de divulguer le nom de la victime de l’accident, un résident de Millcreek, conformément aux souhaits de sa famille.

Le capitaine du shérif du comté de Summit, Andrew Wright, a déclaré à KSL-TV que l’homme était un patrouilleur de ski qui est tombé sur un terrain difficile d’accès. Les membres de la patrouille de ski ont mis au moins 20 minutes pour atteindre la victime et la sortir de ce que les députés ont appelé de la “neige jusqu’à la poitrine” avant de tenter de la soigner.

“Ce n’était pas sur une course”, a déclaré Wright, notant que l’enquête du département pourrait tenir compte de variables telles que la neige, la santé des arbres et la proximité des arbres avec l’ascenseur.

Le télésiège Short Cut est resté fermé tandis que l’enquête se poursuivait mardi.

Alors que les chutes de neige record se poursuivent dans l’Utah, Park City a reçu 56 pouces (1,4 mètre) la semaine dernière. Les équipes d’entretien des remontées mécaniques ont été en conflit de travail avec la station au cours de la dernière année, exigeant des salaires plus élevés, des conditions de travail plus sûres et plus d’efforts pour retenir les mécaniciens expérimentés.

Cet article corrige une version précédente indiquant que l’accident de télésiège entraînant la mort d’un employé de Park City lundi a été causé par un arbre secouant le câble du télésiège et l’éjectant, sans couper le câble.

The Associated Press