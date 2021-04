Un employé du bureau des POSTES s’est suicidé après avoir été accusé à tort d’avoir volé 60000 £ et de puiser dans ses propres économies pour combler le déficit.

Papa de deux enfants, Martin Griffiths, maître de poste depuis 20 ans, s’est suicidé en 2013 à l’âge de 59 ans.

D’anciens employés de bureau de poste célèbrent devant la Royal Courts of Justice, Londres, après avoir vu leurs condamnations annulées par la Cour d’appel Crédit: PA

Il travaillait dans une succursale d’Ellesmere Port, dans le Cheshire, lorsqu’il a été accusé d’avoir pris de l’argent.

Un système comptable défectueux avait montré à tort un manque à gagner de 61 000 £.

M. Griffiths a fouillé dans ses propres économies pour compenser le déficit, a déclaré sa famille.

La tourmente a duré quatre ans, entre 2009 et 2013, ce qui a eu un impact énorme sur sa santé physique et mentale, ont ajouté des proches.

Sa sœur, Jayne Caveen, a déclaré l’année dernière que « le système informatique défectueux a tué mon frère ».

M. Griffiths est l’un des nombreux employés de la poste qui sont morts avec des condamnations contre leur nom après que leur vie ait été «irrémédiablement ruinée» lorsqu’ils ont été poursuivis pour vol d’argent dans l’une des plus grandes erreurs judiciaires britanniques.

Postmaster Harjinder Butoy devant la Royal Courts of Justice, Londres, après que sa condamnation a été annulée par la Cour d’appel Crédit: PA

L’ancien employé de la poste Noel Thomas, condamné pour fausse comptabilité en 2006, pleure avec sa fille Sian après avoir vu sa condamnation annulée par la cour d’appel. Crédit: PA

Julian Wilson, qui dirigeait un bureau de poste à Astwood Bank, dans le Worcestershire, est décédé en 2016 avant que son nom ne soit effacé.

Sa veuve Karen Wilson, 66 ans, a déclaré: « Il avait un cancer. Il est décédé en 2016. Il n’avait que 67 ans. Son état de santé s’est détérioré après sa suspension en 2008.

« Je pense que le stress a contribué. Il a peut-être encore un cancer, mais je pense que cela a contribué. »

Elle a déclaré que son mari avait été «brisé» par sa condamnation et avait eu du mal à trouver du travail après avoir terminé ses travaux d’intérêt général.

Elle a été forcée de travailler trois emplois et de vendre sa bague de fiançailles et d’autres bijoux pour joindre les deux bouts, rapporte The Times.

Trente-neuf anciens sous-officiers accusés de vol, de fraude et de fausse comptabilité ont vu leur nom blanchi par la Cour d’appel hier.

Mais le groupe a perdu des emplois, des maisons et des mariages après avoir été accusé de pertes dans les comptes des succursales en raison d’un système comptable défectueux, a déclaré le tribunal.

De 2000 à 2014, 736 subpostmasters ont été poursuivis sur la base d’informations provenant du système informatique Horizon de la poste, mis en place en 1999.

La poste savait que son système informatique développé par Fujitsu présentait «des défauts et des bugs dès les premiers jours de son fonctionnement», a appris la Cour d’appel le mois dernier.

Les travailleurs ont été emprisonnés et certains sont morts avant d’être innocentés, le groupe exigeant une enquête publique sur le scandale qui a « détruit » la vie des gens.

Karen Wilson, veuve du maître de poste Julian Wilson décédé en 2016, tient une photo de son mari devant la Royal Courts of Justice de Londres, après que sa condamnation a été annulée par la Cour d’appel. Crédit: PA

Karen et Julian Wilson Crédit: PA

Les avocats représentant 42 anciens sous-officiers ont déclaré que les preuves de vices graves étaient « dissimulées aux tribunaux, aux procureurs et à la défense », afin de protéger la Poste « à tout prix ».

Boris Johnson a salué la décision du tribunal d’aujourd’hui alors qu’il dénonçait « l’injustice épouvantable qui a eu un impact dévastateur sur ces familles pendant des années ».

Le PM a ajouté: « Les leçons devraient et seront apprises pour que cela ne se reproduise plus jamais. »

Samuel, le fils de Mme Caveen, a déclaré: « Les nouvelles d’aujourd’hui sont les bienvenues, mais un rappel que tout le monde dans le scandale de la poste n’a pas été poursuivi; certains se sont simplement fait voler leurs moyens de subsistance, leur réputation, leurs économies et leur bien-être.

« Les effets fatals de cela ne peuvent pas être annulés par un juge. »

Et Mme Wilson a déclaré: « J’ai promis [my husband] Je continuerais à me battre. Et aujourd’hui, ces juges ont dit qu’il avait raison.

« Je ne suis pas courageux mais c’était un tort énorme. Pendant 13 ans, je l’ai vécu et respiré. Nous avons presque tout perdu. »

« EFFETS FATAUX »

Les condamnations ont été renvoyées au tribunal par la Commission d’examen des affaires pénales (CCRC) l’année dernière à la suite d’une affaire historique de la Haute Cour contre la Poste.

Le bureau de poste a admis que 39 des 42 anciens sous-postes devaient voir leur condamnation annulée au motif qu ‘ »ils n’avaient pas ou ne pouvaient pas bénéficier d’un procès équitable ».

Mais elle s’est opposée à 35 de ces 39 affaires sur un deuxième moyen d’appel, à savoir que les poursuites étaient « un affront à la conscience publique ».

Vendredi, à la Royal Courts of Justice de Londres, 39 des anciens sous-chefs de poste ont finalement vu leur nom effacé.

L’ancienne employée du bureau de poste Janet Skinner (au centre), avec sa nièce Hayley Adams (à droite) et sa fille Toni Sisson, célébrant devant la Royal Courts of Justice Crédit: PA

Harjinder Butoy, qui a été reconnu coupable de vol et emprisonné pendant trois ans et quatre mois en 2008, a qualifié le bureau de poste de « honte » après l’annulation de sa condamnation.

M. Butoy, qui était sous-poste à Nottingham, a déclaré que sa condamnation et son emprisonnement « ont détruit ma vie pendant 14 ans – cela ne sera pas remplacé ».

S’exprimant devant la Royal Courts of Justice, il a appelé à ce que les responsables du scandale soient «sévèrement punis».

Il a ajouté: « Ce ne sont que des brutes, c’est tout ce qu’ils sont … quelqu’un doit vraiment, vraiment régler ça et les accuser pour ça. On ne peut pas le pousser sous le tapis maintenant. »

Mais malgré la colère, beaucoup ont été soulagés par cette décision.

Des leçons devraient et seront apprises pour que cela ne se reproduise plus. Premier ministre Boris Johnson

Tom Hedges, qui a été reconnu coupable de vol et de fausse comptabilité et condamné à sept mois de prison avec sursis en 2011, a ouvert une bouteille de prosecco devant la Royal Courts of Justice après l’annulation de sa condamnation.

Il a dit: « C’est un après-midi merveilleux. Quand j’ai dit à ma mère, qui a 93 ans, je venais au tribunal, elle a dit » allez voir Aldi et obtenez du prosecco « .

« Elle a dit: ‘N’oubliez pas que votre nom est Hedges et non Rothschild, alors procurez-vous prosecco, pas Bollinger!' »

Dans un communiqué, Neil Hudgell de Hudgell Solicitors, qui représentait 29 des anciens sous-postes, a déclaré: « Il est presque impossible de décrire le véritable impact que ce scandale a eu sur la vie de ce groupe de personnes qui avaient leur réputation et leurs moyens de subsistance. injustement détruit.

« Ce sont des gens honnêtes et travailleurs qui ont servi leurs communautés mais qui ont dû vivre avec la stigmatisation d’être des criminels de marque pendant de nombreuses années, tout en sachant qu’ils étaient innocents. »

Noel Thomas célèbre devant la Royal Courts of Justice, Londres Crédit: PA

Il a décrit le scandale comme « probablement la plus grande erreur judiciaire de l’histoire du droit britannique » en termes de nombre de personnes touchées et de sa durée.

Et il a déclaré samedi à BBC Breakfast: «La prochaine étape consiste dans une certaine mesure à amortir le coup, à rechercher une compensation appropriée.

« Certains de ces gens n’ont plus travaillé depuis et ont clairement souffert. »

Le président du bureau de poste, Tim Parker, a présenté ses excuses pour le scandale après la décision du tribunal d’aujourd’hui.

Il a déclaré: «Le bureau de poste est extrêmement désolé pour l’impact sur la vie de ces maîtres de poste et de leurs familles qui a été causé par des échecs historiques.

«Le bureau de poste a arrêté les poursuites peu de temps après sa séparation de Royal Mail il y a dix ans et a tout au long de ce processus d’appel soutenu l’annulation de la grande majorité des condamnations.

« Nous contactons d’autres maîtres de poste et employés des Postes ayant des condamnations pénales suite à des poursuites judiciaires dans des bureaux de poste privés qui pourraient être concernés, pour les aider à faire appel s’ils le souhaitent. »