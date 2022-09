Un employé de la NSA tente de vendre des secrets de piratage aux États-Unis

Le membre du personnel de la cybersécurité est accusé d’avoir tenté de transmettre du matériel sensible à un agent étranger

Un ancien employé de la National Security Agency des États-Unis a été accusé d’avoir tenté de transmettre des informations classifiées à une personne qu’il croyait être “travailler pour un gouvernement étranger”, selon le ministère de la Justice.

Le DOJ a annoncé jeudi des accusations d’espionnage fédéral contre Jareh Dalke, 30 ans, affirmant que l’ancien concepteur de la sécurité des systèmes d’information de la NSA avait tenté de vendre des informations sensibles à un agent du FBI se faisant passer pour un agent du renseignement étranger entre juillet et août.

“Dalke a dit à cet individu qu’il avait pris des informations très sensibles concernant le ciblage étranger des systèmes américains et des informations sur les cyberopérations américaines, entre autres sujets”, a déclaré le département dans un communiqué, ajoutant que le travailleur de la NSA “transmis des extraits de trois documents classifiés à l’agent infiltré du FBI” pour prouver qu’il possédait le matériel.

Deux de ces documents étaient marqués Top Secret, tandis que le troisième était à un niveau de classification inférieur.

L’agent d’infiltration a finalement envoyé à Dalke une quantité non spécifiée de crypto-monnaie pour recevoir les informations, et Dalke a promis de fournir plus en échange de 85 000 $ supplémentaires.

Alors que le ministère de la Justice a noté que l’homme a servi comme employé de la cybersécurité à la NSA pendant une courte période entre le 6 juin et le 1er juillet, il a déclaré que Dalke ne travaillait plus pour l’agence lorsqu’il communiquait avec l’agent du FBI. On disait qu’il avait “re-demandé à la NSA” en août après avoir pris « une affectation temporaire sur le terrain » dans une autre agence gouvernementale, même si on ne sait pas pourquoi il a cessé de travailler pour l’agence d’espionnage pour commencer.

Dalke aurait accepté de transmettre du matériel supplémentaire “en utilisant une connexion sécurisée établie par le FBI dans un lieu public” à Denver, Colorado, mais a été arrêté alors qu’il tentait de se rendre sur le site mercredi. Il fait face à trois chefs d’accusation pour avoir enfreint la loi sur l’espionnage, une loi radicale datant de la Première Guerre mondiale et passible d’une peine de mort.