Un employé de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia tué dans un attentat à la bombe, selon la Russie

Un employé de la centrale nucléaire russe de Zaporizhzhia, dans le sud de l’Ukraine, a été tué vendredi matin dans un attentat à la voiture piégée, ont indiqué les enquêteurs russes.

La commission d’enquête russe, qui enquête sur les crimes graves, a déclaré que l’employé, Andrei Korotkiy, était décédé après qu’une bombe placée sous sa voiture avait explosé devant sa maison dans la ville d’Enerhodar, où se trouve l’usine.

Korotkiy travaillait au service de sécurité de l’usine, a indiqué le Comité. Une affaire pénale a été ouverte sur sa mort.

Dans un communiqué, l’usine a accusé les autorités ukrainiennes d’avoir orchestré le meurtre.

« C’est un acte horrible et inhumain », a déclaré le directeur de l’usine, Yuri Chernichuk, promettant de punir les assaillants.

« Une attaque contre des employés assurant la sécurité de l’installation nucléaire est une mesure imprudente et scandaleuse. »

Il n’y a eu aucun commentaire immédiat de la part de l’Ukraine.

Préoccupations de longue date concernant un accident d’usine

Les forces russes se sont emparées de la centrale de Zaporizhzhia, la plus grande d’Europe avec six réacteurs, peu après leur entrée en Ukraine en février 2022 dans le cadre de ce que Moscou a qualifié d’« opération militaire spéciale ».

Les deux parties s’accusent régulièrement d’avoir organisé des attaques contre l’usine, ce qu’elles nient toutes deux.

REGARDER l Une famille se prépare aux pires scénarios vivant à proximité d’une centrale nucléaire : Un habitant de Zaporizhzhia parle d’une vie « épuisante » à côté d’une centrale nucléaire sous contrôle russe Denys Vasyliev vit dans la ville ukrainienne qui abrite également la plus grande centrale nucléaire d’Europe, sous contrôle russe depuis son invasion de l’Ukraine. Il dit qu’il parle à sa famille des « pires scénarios » et qu’il s’est procuré des équipements de sécurité, mais affirme qu’ils se concentrent également sur le « meilleur scénario » afin de rester positif.

Les lignes électriques menant à la centrale de Zaporizhzia ont été coupées à plusieurs reprises, augmentant ainsi le risque d’une panne d’électricité susceptible de provoquer un accident nucléaire.

L’Agence internationale de l’énergie atomique, l’organisme de surveillance nucléaire de l’ONU, a posté des observateurs en permanence sur la centrale et a exhorté les deux parties à s’abstenir de toute attaque contre celle-ci.

Alors que la guerre approche de son troisième hiver, l’armée de l’air ukrainienne a déclaré vendredi que la Russie avait attaqué pendant la nuit des infrastructures critiques du pays avec 19 drones.

La défense aérienne a abattu neuf drones, sept autres étant probablement touchés par un brouillage électronique, a-t-elle indiqué dans un communiqué, sans préciser ce qui est arrivé aux trois autres.

Le maire de Kiev, Vitali Klitschko, a déclaré qu’un immeuble d’habitation avait été endommagé dans la capitale, mais n’a fait état d’aucune victime.

Les forces russes ont également frappé des infrastructures critiques, des installations de services publics et 35 résidences privées au cours de la dernière journée dans la région méridionale de Kherson, a indiqué le gouverneur Oleksandr Prokudin. Diverses attaques ont fait un mort et quatre autres blessés, a-t-il déclaré.

Le ministère russe de la Défense a déclaré dans un communiqué que ses défenses aériennes avaient abattu ou intercepté 18 drones ukrainiens dans la nuit, dont six au-dessus de la région de Belgorod, six au-dessus de la région de Voronej, un au-dessus de la région de Rostov et cinq au-dessus de la mer d’Azov. Tous sont proches de l’Ukraine.