Un employé de Google a découvert qu’il avait été licencié alors qu’il allaitait son nouveau-né à 2 heures du matin

Un ancien employé de Google a révélé qu’il avait appris sa mise à pied à 2 heures du matin alors qu’il allaitait sa fille nouveau-née. Nicholas Dufau a déclaré qu’il se sentait “extrêmement consommable” lorsqu’il a reçu l’e-mail quelques jours après la naissance de son premier enfant.

L’avocat basé à Los Angeles travaillait comme Associate Product Counsel pour Google depuis six mois. M. Dufau était en congé parental après la naissance de sa fille aux premières heures du 17 janvier.

M. Dufau a pris LinkedIn partager le même. Il a déclaré : « Mardi dernier à 2 heures du matin, je suis devenu père. Le lendemain, mes coéquipiers de Google m’ont couvert d’emojis cœur et de confettis virtuels, me souhaitant bonne chance pour mon congé de paternité. Vendredi matin à 2 heures du matin, alors que je nourrissais mon bébé, je J’ai reçu une notification indiquant que j’avais perdu l’accès à mes comptes d’entreprise Google. J’avais été licencié par e-mail automatisé.” Il a également partagé une photo de lui-même en train de nourrir son petit sur la chaîne Slack de son entreprise.

Il a déclaré que ses collègues avaient déclaré que Google était une entreprise “qui chérissait ses employés” et l’avaient encouragé à profiter pleinement de son congé parental. “Et donc la semaine dernière a marqué la fin de mon séjour de 6 mois chez Google où j’ai travaillé dans une équipe remplie de gens intelligents, motivés et gentils qui m’ont accueilli dans leur famille Google. Ils m’ont rassuré que l’entreprise était celle qui chérissait ses employés et m’a encouragé à profiter pleinement de mon congé parental pour chérir ce temps précieux avec ma famille », a-t-il déclaré.

M. Dufau a déclaré qu’il était reconnaissant envers son équipe qui l’appréciait en tant que personne.

“Chaque mise à pied fait mal – le moment de cette expérience, cependant, non seulement m’a fait me sentir extrêmement consommable, mais m’a fait me sentir naïf. Heureusement, beaucoup de mes anciens collègues m’ont tendu la main avec leurs souhaits et leur sympathie les plus chaleureux, tout en continuant à naviguer dans ce que Je suis sûr que les temps sont tumultueux chez Google”, a ajouté l’ancien employé de Google.

Il a ajouté que sa femme et sa fille nouveau-née le réconfortaient et essayaient de lui remonter le moral. Concluant le message, il a déclaré : “Ils m’ont montré que, quelles que soient les difficultés auxquelles je suis confronté, j’ai encore beaucoup plus de raisons d’être reconnaissant. #google.”