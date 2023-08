Un employé de Géorgie dit qu’un « accident » a provoqué la publication erronée de la liste des accusations de Trump

Le greffier du système judiciaire du comté de Fulton, en Géorgie, a reconnu mardi avoir accidentellement publié ce qui semblait être une liste d’accusations criminelles contre Donald Trump avant qu’il ne soit réellement inculpé, et a cherché à détourner le blâme au milieu des critiques croissantes des républicains qui ont saisi la bévue pour qualifier l’affaire de truquée.

Après avoir refusé d’expliquer ce qui s’est passé pendant plus d’un jour après que Reuters a publié le document qui, selon le média, a été publié sur le site Web du tribunal, le bureau du greffier Che Alexander a déclaré qu’elle procédait à un « essai » du système de classement du tribunal lundi « en prévision des problèmes qui surviennent lors de la saisie d’un acte d’accusation potentiellement important.

Le bureau d’Alexandre a déclaré que cela avait conduit à l’enregistrement de « ce qui semblait être un acte d’accusation, mais qui n’était en fait qu’une feuille de rôle fictive ». Reuters a trouvé le dossier et en a fait rapport lundi après-midi, quelques heures avant que le grand jury ne rende l’acte d’accusation accusant Trump et 18 alliés d’avoir tenté de renverser les résultats des élections de 2020.

La feuille de rôle publiée par Reuters comprenait une liste de 13 chefs d’accusation contre Trump, y compris les organisations géorgiennes influencées par les racketteurs et corrompues, ou RICO, la sollicitation de violation de serment par un officier public et de fausses déclarations et écrits. Il s’agit exactement des mêmes chefs d’accusation dont l’ancien président a été accusé dans l’acte d’accusation prononcé lundi soir. Le document erroné comprenait également un numéro de dossier, bien qu’il diffère de celui figurant sur l’acte d’accusation réel.

La déclaration fait suite à des commentaires déroutants de la greffière et de son bureau qui ont alimenté les spéculations sur le document sur lequel Trump et ses alliés se sont précipités pour affirmer que les accusations portées contre lui avaient déjà été décidées avant que les grands jurés ne votent. Cela a donné à Trump et à son équipe juridique une ouverture pour tenter de saper la crédibilité des procureurs et du bureau du greffier au tout début de l’affaire à enjeux élevés.

Le bureau du greffier a déclaré peu de temps après que Reuters a publié le document en ligne que le greffier avait « appris » ce qu’il a appelé un « document fictif qui a été diffusé en ligne ». Lorsqu’elle a été pressée à ce sujet plus tard lundi, Alexander a déclaré qu’elle ne savait pas « que dire d’autre », ajoutant : « Je n’ai pas vu d’acte d’accusation, n’est-ce pas ? Donc je n’ai rien. » Alexander n’a pas non plus exclu publiquement que cela aurait pu être le résultat d’un piratage lorsqu’on lui a demandé lundi.

Dans la dernière déclaration, cependant, le bureau d’Alexandre a déclaré que le greffier avait immédiatement retiré le document « après avoir appris l’incident ».

« Le Bureau comprend la confusion que cette affaire a causée et la sensibilité de tous les dossiers judiciaires. Nous restons déterminés à fonctionner avec un niveau extrême d’efficacité, de précision et de transparence », a déclaré le bureau du greffier.

La confusion entourant le document a propulsé le greffier des tribunaux du comté de Fulton nouvellement assermenté sous les projecteurs alors que les journalistes descendaient au palais de justice d’Atlanta pour avoir un aperçu des témoins appelés à témoigner devant le grand jury entendant l’affaire tentaculaire du procureur de district Fani Willis. Quelques heures plus tard, des caméras ont suivi alors qu’Alexander remettait une pile d’actes d’accusation – qui comprenaient l’affaire des élections de 2020 – au juge de la Cour supérieure Robert McBurney.

Après la publication du document mais avant que le grand jury ne remette l’acte d’accusation, un porte-parole de Willis a déclaré qu’il n’était pas exact que des accusations aient été déposées, mais a refusé de commenter davantage.

Willis a été interrogé sur le document lors d’une conférence de presse lundi soir. Elle a dit qu’elle ne pouvait rien dire à ce sujet mais a expliqué que le grand jury s’est réuni et a délibéré et a rendu l’acte d’accusation vers 20 heures.

« Je ne suis pas un spécialiste des tâches de greffier ni même des tâches administratives. Je ne saurais pas comment faire fonctionner ce système, et donc je ne vais pas spéculer », a-t-elle déclaré, coupant toute autre question sur le sujet, en disant sèchement:« Question suivante.

Il s’agit de la quatrième affaire pénale contre l’ancien président républicain, qui a caractérisé toutes les affaires contre lui comme une tentative de nuire à sa tentative de 2024 de récupérer la Maison Blanche.

L’équipe juridique de Trump a déjà suggéré qu’elle dénoncerait l’inconduite du procureur, affirmant peu de temps après la publication du document que « ce n’était pas une simple erreur administrative », mais qu’elle est « emblématique des violations constitutionnelles omniprésentes et flagrantes qui ont tourmenté cette affaire depuis sa création. .”

« Les événements qui se sont déroulés aujourd’hui ont été choquants et absurdes, à commencer par la fuite d’un acte d’accusation présumé et prématuré avant que les témoins n’aient témoigné ou que les grands jurés n’aient délibéré et se terminant par l’incapacité du procureur de district à fournir la moindre explication », ont déclaré les avocats Drew. Findling, Jennifer Little et Marissa Goldberg ont déclaré dans un communiqué après la publication de l’acte d’accusation. « À la lumière de cette échappée majeure, le bureau du procureur du comté de Fulton a clairement décidé de forcer et de précipiter cet acte d’accusation de 98 pages. »

Trump lui-même s’est également saisi de la question pour collecter des fonds pour sa campagne présidentielle de 2024, écrivant dans un e-mail avant l’acte d’accusation : « Le témoignage du grand jury n’est même pas TERMINÉ – mais il est clair que le procureur de district a déjà décidé comment cette affaire se terminera. .”

Des experts juridiques avaient déclaré que le dossier était probablement une liste d’accusations potentielles que les procureurs présentaient au grand jury avant le vote de lundi.

Les procureurs rédigent des actes d’accusation et les présentent au grand jury, qui se réunit en secret et décide en dernier ressort s’il y a lieu de prononcer des accusations. Les grands jurys – composés de personnes tirées au hasard de la communauté, comme les jurys qui décident des procès – sont conçus pour se prémunir contre les poursuites à motivation politique, mais ils ont longtemps été critiqués par certains comme un peu plus qu’un tampon en caoutchouc pour les procureurs.

« Le grand jury ne s’assoit pas et ne rédige pas des actes d’accusation, il leur est présenté », a déclaré Clark Cunningham, professeur de droit à la Georgia State University. « Vraisemblablement avant ce matin, ils avaient rédigé un acte d’accusation – il n’y a rien de mal à cela. »

Et les experts ont déclaré que bien que Trump puisse utiliser la publication prématurée dans le but de saper l’intégrité de l’enquête de Willis sur la campagne électorale, il est peu probable qu’elle ait finalement un impact dans la salle d’audience.

« Malheureusement, des erreurs se produisent dans le monde d’aujourd’hui avec des choses qui se font en ligne », a déclaré Stanley Twardy, Jr., un ancien avocat américain du Connecticut. « Je ne pense pas que ce soit quelque chose qui va créer des problèmes. »

Alexander a prêté serment en tant que greffier du tribunal il y a moins de deux mois pour remplacer Tina Robinson, qui a pris sa retraite en juin après 16 ans à ce poste. Alexander semble avoir déjà fait campagne pour Willis dans sa candidature à un poste de juge en 2018. Sa page Instagram comprend plusieurs photos de Willis et ses affiches de campagne, dont une avec une légende disant que Willis « a vraiment été une source d’inspiration pour moi et d’innombrables autres ». et inclus #realfriends.

___

Richer a rapporté de Boston. Les rédacteurs de l’Associated Press Kate Brumback, Jeff Martin et Jeff Amy à Atlanta ont contribué à ce rapport.

Alanna Durkin Richer, Associated Press